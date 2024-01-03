03 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İtalya yolcusu

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İtalya yolcusu

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da orta sahada yaşanan sıkıntı sürerken, beklentileri karşılamayan isimlerle yolların ayrılması planlanıyor. Tanguy Ndombele ve Angelino gibi isimleri devre arasında yollamak isteyen sarı-kırmızılı ekipte beklenmedik bir ismin İtalya'ya transfer olacağı iddia edildi. İtalyan basını sezon başında Galatasaray kadrosuna katılan yıldız ismin Napoli'nin gündeminde olduğunu öne sürdü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.01.2024 20:18 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 20:18
  • 1
  • 10
Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İtalya yolcusu

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray sezon başında yaptığı transferlerle kadroyu güçlendirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İtalya yolcusu

Bu isimlerden bazıları takıma büyük katkı verirken, bazıları ise yetersiz kaldı.

  • 3
  • 10
Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İtalya yolcusu

Cimbom'un takımdan göndermek istediği isimlerin başında Tanguy Ndombele ve Sergio Oliveira geliyor.

  • 4
  • 10
Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İtalya yolcusu

Galatasaray, sezon başında takıma katılan Tanguy Ndombele ve göğüs sakatlığı geçiren Sergio Oliveira'dan istediği verimi alamadı.

  • 5
  • 10
Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İtalya yolcusu

Teknik direktör Okan Buruk'un performansından oldukça memnun kaldığı bazı isimler de var. Bunlardan biri de Davinson Sanchez.