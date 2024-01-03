03 Ocak 2024, Çarşamba
Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İtalya yolcusu
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da orta sahada yaşanan sıkıntı sürerken, beklentileri karşılamayan isimlerle yolların ayrılması planlanıyor. Tanguy Ndombele ve Angelino gibi isimleri devre arasında yollamak isteyen sarı-kırmızılı ekipte beklenmedik bir ismin İtalya'ya transfer olacağı iddia edildi. İtalyan basını sezon başında Galatasaray kadrosuna katılan yıldız ismin Napoli'nin gündeminde olduğunu öne sürdü. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.01.2024 20:18 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 20:18
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