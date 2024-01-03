Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu depremi! Ayrılıyor mu?

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de son dönemdeki performansıyla Avrupa'nın önde gelen ekiplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu, başta Alman devi Borussia Dortmund olmak üzere birçok takımı peşine taktı. 24 yaşındaki yıldız ismin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve sezon sonunda transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.