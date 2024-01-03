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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu depremi! Ayrılıyor mu?

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de son dönemdeki performansıyla Avrupa'nın önde gelen ekiplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu, başta Alman devi Borussia Dortmund olmak üzere birçok takımı peşine taktı. 24 yaşındaki yıldız ismin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve sezon sonunda transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 03.01.2024 18:20 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 18:20
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Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu depremi! Ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu Avrupa'nın dört bir yanından dev kulüpler takip ediyor.

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Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu depremi! Ayrılıyor mu?

Performansıyla göz dolduran yıldız oyuncu, taraftarın sevgilisi konumunda bulunuyor.

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Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu depremi! Ayrılıyor mu?

Takımın en önemli parçalarından biri olan Ferdi Kadıoğlu, bu sezonki katkısıyla dikkat çekiyor.

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Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu depremi! Ayrılıyor mu?

24 maçta forma giyen genç futbolcu, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu depremi! Ayrılıyor mu?

5 büyük ligden talipleri bulunan başarılı oyuncu konusunda özellikle Borussia Dortmund çok istekli.