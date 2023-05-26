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Galatasaray'da transfer operasyonu! Yeni gol makinesi yolda: Elye Wahi geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluğa bir adım uzakta olan Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması başladı. Önümüzdeki yıl Avrupa'da başarı elde etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip bu sezon Fransa'da adeta fırtına estiren Elye Wahi'yi takibe aldı.

Giriş Tarihi: 26.05.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 10:30
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Galatasaray’da transfer operasyonu! Yeni gol makinesi yolda: Elye Wahi geliyor

Hücum hattını çok kaliteli bir golcüyle daha da güçlendirmek isteyen Galatasaray, Montpellier'de fırtına gibi esen Elye Wahi'yi kadrosuna katma kararlı.

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Galatasaray’da transfer operasyonu! Yeni gol makinesi yolda: Elye Wahi geliyor

Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, 20 yaşındaki golcü için Fransız ekibiyle temasa geçti.

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Galatasaray’da transfer operasyonu! Yeni gol makinesi yolda: Elye Wahi geliyor

Montpellier yetkilileri "Elye'nin birçok talibi var.

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Galatasaray’da transfer operasyonu! Yeni gol makinesi yolda: Elye Wahi geliyor

Değerinden aşağı satmayız" diyerek transfer kapısını açık tuttu.

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Galatasaray’da transfer operasyonu! Yeni gol makinesi yolda: Elye Wahi geliyor

Bu sezon 31 maçta 17 kez ağları sarsan Wahi'yi başka takımlara kaptırmak istemeyen Timur, bu transferde tüm koşulları zorlayacak.