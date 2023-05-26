Galatasaray'da transfer operasyonu! Yeni gol makinesi yolda: Elye Wahi geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluğa bir adım uzakta olan Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması başladı. Önümüzdeki yıl Avrupa'da başarı elde etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip bu sezon Fransa'da adeta fırtına estiren Elye Wahi'yi takibe aldı.