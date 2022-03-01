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Galatasaray'da Arda Turan kadro dışı bırakıldı iddiası! Fatih Terim ile fotoğraf çektirmişti...

Göztepe maçında kafilede yer almayan ve eski teknik direktörü Fatih Terim ile fotoğrafını paylaşan Arda Turan ile ilgili bomba iddia geldi. Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray'da son iki maçtır kadroya alınmayan tecrübeli futbolcunun kadro dışı bırakıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 01.03.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022 10:55
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Galatasaray’da Arda Turan kadro dışı bırakıldı iddiası! Fatih Terim ile fotoğraf çektirmişti...

Göztepe deplasmanından sonra Çaykur Rizespor maçında da kadroya alınmayan Arda Turan hakkında, "Kadro dışı bırakılacak" iddiaları ortaya atıldı.

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Galatasaray’da Arda Turan kadro dışı bırakıldı iddiası! Fatih Terim ile fotoğraf çektirmişti...

Sabah'ın haberine göre; teknik heyet ve yönetimin gündeminde Arda'ya disiplin cezası uygulama yok. Ancak 35 yaşındaki futbolcuyu, teknik direktör Torrent önümüzdeki haftalarda da 21 kişilik maç kadrolarına almayı düşünmüyor.

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Galatasaray’da Arda Turan kadro dışı bırakıldı iddiası! Fatih Terim ile fotoğraf çektirmişti...

Fizik ve tempo olarak takım arkadaşlarının gerisine düşen tecrübeli oyuncu, sezon sonuna kadar sadece idmanlara çıkacak ancak zorunda kalınmadıkça oynatılmayacak.

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Galatasaray’da Arda Turan kadro dışı bırakıldı iddiası! Fatih Terim ile fotoğraf çektirmişti...

Sözleşmesi sona erecek Arda, haziran ayında futbolu bıkacak.

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Galatasaray’da Arda Turan kadro dışı bırakıldı iddiası! Fatih Terim ile fotoğraf çektirmişti...