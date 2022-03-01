Galatasaray'da Arda Turan kadro dışı bırakıldı iddiası! Fatih Terim ile fotoğraf çektirmişti...

Göztepe maçında kafilede yer almayan ve eski teknik direktörü Fatih Terim ile fotoğrafını paylaşan Arda Turan ile ilgili bomba iddia geldi. Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray'da son iki maçtır kadroya alınmayan tecrübeli futbolcunun kadro dışı bırakıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 01.03.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022 10:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL