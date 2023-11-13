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Haberler Galeri Galatasaray'da 3 isimle ipler koptu! Okan Buruk takımda istemiyor

Galatasaray'da 3 isimle ipler koptu! Okan Buruk takımda istemiyor

Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Hatay deplasmanında bu sezon ilk yenilgisini alan sarı kırmızılılarda gözler devre arasına çevrildi. Bir yandan transfer arayışları devam ederken, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular için karar verildi. Cimbom, 3 oyuncusunun biletini kesti.

Giriş Tarihi: 13.11.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 16:06
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Galatasaray’da 3 isimle ipler koptu! Okan Buruk takımda istemiyor
Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 17
Galatasaray’da 3 isimle ipler koptu! Okan Buruk takımda istemiyor
Hatay deplasmanında bu sezon ilk yenilgisini alan sarı kırmızılılarda gözler devre arasına çevrildi.
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  • 17
Galatasaray’da 3 isimle ipler koptu! Okan Buruk takımda istemiyor
Bir yandan transfer arayışları devam ederken, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular için karar verildi.
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Galatasaray’da 3 isimle ipler koptu! Okan Buruk takımda istemiyor
Cimbom, 3 oyuncusunun biletini kesti. İşte o isimler ve tüm detaylar...
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  • 17
Galatasaray’da 3 isimle ipler koptu! Okan Buruk takımda istemiyor
Hatay deplasmanında bu sezon ilk yenilgisini alan G.Saray'da gözler devre arasına çevrildi.