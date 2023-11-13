Galatasaray’a 24. şampiyonluğu o isim getirecek! Transferi böyle duyurdu! 30 milyonluk süperstar transferi…

GS transfer haberleri futbolseverler tarafından takip ediliyor. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, devre arası transfer dönemine güçlü bir şekilde girmeye hazırlanıyor. Takımın yönetimi, 30 milyon Euro piyasa değerine sahip olan bir yıldız futbolcuyu kadroya katma planları yapıyor. İşte, dünya yıldızı...