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Galatasaray’a 24. şampiyonluğu o isim getirecek! Transferi böyle duyurdu! 30 milyonluk süperstar transferi…

GS transfer haberleri futbolseverler tarafından takip ediliyor. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, devre arası transfer dönemine güçlü bir şekilde girmeye hazırlanıyor. Takımın yönetimi, 30 milyon Euro piyasa değerine sahip olan bir yıldız futbolcuyu kadroya katma planları yapıyor. İşte, dünya yıldızı...

Giriş Tarihi: 13.11.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 12:13
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Galatasaray’a 24. şampiyonluğu o isim getirecek! Transferi böyle duyurdu! 30 milyonluk süperstar transferi…

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı yaşadığı mağlubiyet sonrasında kadrosunu güçlendirmek için devre arası transfer döneminde harekete geçiyor. Özellikle orta saha bölgesini güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, transfer gündemine önemli bir oyuncuyu eklemek istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’a 24. şampiyonluğu o isim getirecek! Transferi böyle duyurdu! 30 milyonluk süperstar transferi…

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Bayern Münih'e 2-1 mağlup olarak zorlu bir süreçten geçiyor. Bu mağlubiyetin ardından sarı-kırmızılı ekip, devre arası transfer dönemine güçlü bir şekilde hazırlanıyor. Galatasaray yönetimi, özellikle orta saha bölgesini güçlendirmek adına transfer girişimlerine hız veriyor.

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Galatasaray’a 24. şampiyonluğu o isim getirecek! Transferi böyle duyurdu! 30 milyonluk süperstar transferi…

Galatasaray yönetimi, orta saha bölgesinde yaşanan zayıflığı gidermek ve takımın oyun dengesini sağlamak adına transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda özellikle Tanguy Ndombele'nin beklenen performansa ulaşamaması ve Sergio Oliveira'nın bölgedeki etkinliğinin düşük kalması, yönetimi harekete geçirdi.

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Galatasaray’a 24. şampiyonluğu o isim getirecek! Transferi böyle duyurdu! 30 milyonluk süperstar transferi…

İŞTE O İSİM...

BeIN Sports yorumcusu Bülent Timurlenk, Tottenham Hotspur'un transfer çalışmalarıyla ilgili önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Timurlenk, Tanguy Ndombélé ve Davinson Sánchez'in ardından bir başka Tottenham oyuncusunun, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancur'un da transfer gündemine alındığını belirtti.

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Galatasaray’a 24. şampiyonluğu o isim getirecek! Transferi böyle duyurdu! 30 milyonluk süperstar transferi…

Rodrigo Bentancur'un, Tottenham Hotspur'a transferiyle birlikte, Uruguay Milli Takımı'ndan arkadaşı Lucas Torreira ile güçlü bir ikili oluşturabileceği iddia ediliyor.