Beşiktaş'taki gerçekleri Burak Yılmaz açıkladı! Para için maça çıkmayan futbolcu kim?
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifa etmesiyle birlikte teknik sorumlu olarak göreve getirilen Burak Yılmaz, Süper Lig ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların adından koltuğunu Rıza Çalımbay'a devretti. Yılmaz, siyah - beyazlı takımın başında geçirdiği dönemle ilgili gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 14.11.2023
10:23
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ayrılığının ardından takımın başına getirilen Burak Yılmaz, çıktığı 6 resmi maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak görevinden istifa etti. İlk teknik direktörlük deneyimini siyah - beyazlı takımda geçici süreliğine gerçekleştiren Yılmaz, yaşadıklarını ve Beşiktaş'taki gerçekleri anlattı.
Milliyet'ten Attila Gökçe'ye konuşan Yılmaz, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz'ın Aboubakar ile ilgili sözleri ise dikkat çekti.
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"İDMANA ÇIKMAYIP KAFETERYADA OTURAN OYUNCU VARDI"
Futbolcuların sorumluluk bilincindeki eksiklikten bahseden Burak Yılmaz,
"Futbolcularda inanılmaz bir vurdumduymazlık dikkati çekiyordu. Ülkesinden misafiri gelmiş yabancı oyuncumuz, o gün idmana çıkmayıp kafetaryada oturabiliyordu. İsteksiz, gönülsüz çalışanlar da vardı" ifadelerini kullandı.
"ABOUBAKAR BİLEREK OYNAMAMIŞ"
Vincent Aboubakar konusuna değinen Burak Yılmaz,
"Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum." dedi.
ERIC BAILLY - TAYFUR BİNGÖL OLAYI
Eric Bailly krizine de değinen Yılmaz,
"Anında tepki koymam hata olabilir. Ertesi gün de sorun giderildi. Barış sağlandı. Ama ben o günkü davranışımdan pişmanlık duymuyorum." sözlerini sarf etti.
"KEŞKE GELMESEYDİM" İçten içe 'keşke gelmeseydim' dediğini kaydeden genç teknik adam "Beşiktaş takımında beklemediğim tablolarla karşılaştım. Şenol Hocamızın gergin ve asabi halleri, oyuncularla ve bizimle konuşurken seçtiği üslup beni çok şaşırttı. Bu deneyleri de dağarcığımda saklayacağım. Ancak gücüme giden şeyler de var: Sayın Başkan'la konuşurken sıra para hesabına gelince Beşiktaş'la böyle bir alış verişe girmeyeceğimi söyledim. Ama Hırvat yardımcılarım için hak ettikleri ödemenin yapılmasını rica ettim. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Özetle içten içe 'Keşke gelmeseydim' diyorum ama Beşiktaş'tan kaçamazdım. Ben Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile konuşmayı tamamlayıp kulüpten ayrılırken, 5 dakika içinde Rıza Hoca'nın geldiğini öğrendim. Böyle tablolara da alışmak lazımmış, ben bilemedim." ifadelerini kullandı.