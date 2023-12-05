05 Aralık 2023, Salı
Galatasaray yeniden o ismin peşinde! İtalyan gazeteci transferi duyurdu
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmaları başladı. Ocak ayında orta sahaya hamle yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin eski göz ağrısı için yeniden devreye gireceği iddia edildi. İtalyan gazeteci Galatasaray'ın peşinde olduğu ismi yazdı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.12.2023 11:38
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