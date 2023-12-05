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Galatasaray yeniden o ismin peşinde! İtalyan gazeteci transferi duyurdu

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmaları başladı. Ocak ayında orta sahaya hamle yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin eski göz ağrısı için yeniden devreye gireceği iddia edildi. İtalyan gazeteci Galatasaray'ın peşinde olduğu ismi yazdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.12.2023 11:38
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Galatasaray yeniden o ismin peşinde! İtalyan gazeteci transferi duyurdu

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray konuk olduğu Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray yeniden o ismin peşinde! İtalyan gazeteci transferi duyurdu

Üst üste galibiyet serileri yakalayan sarı kırmızılılara 3 puanı getiren golleri Bakambu ve Ziyech kaydetti.

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Galatasaray yeniden o ismin peşinde! İtalyan gazeteci transferi duyurdu

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak için şansını son maça taşıyan Galatasaray, Danimarka'ya tur için gidecek.

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Galatasaray yeniden o ismin peşinde! İtalyan gazeteci transferi duyurdu

3 kulvarda mücadele edecek Galatasaray'ı yoğun maç trafiği bekliyor.

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Galatasaray yeniden o ismin peşinde! İtalyan gazeteci transferi duyurdu

Fikstür sıkışıklığını düşünen Okan Buruk yönetimden sol bek ve orta saha için takviye istedi.