Galatasaray yeniden o ismin peşinde! İtalyan gazeteci transferi duyurdu

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmaları başladı. Ocak ayında orta sahaya hamle yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin eski göz ağrısı için yeniden devreye gireceği iddia edildi. İtalyan gazeteci Galatasaray'ın peşinde olduğu ismi yazdı. İşte detaylar...