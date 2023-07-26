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Haberler Galeri Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman | İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte muhtemel ilk 11'ler

Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman | İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte muhtemel ilk 11'ler

Fenerbahçe, bugün Konferans Ligi 2.ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu konuk ediyor. Tek hedef, sahadan galibiyetle ayrılarak, rövanş öncesi avantaj yakalamak. Teknik direktör İsmail Kartal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe - Zimbru maçında muhtemel 11'ler...

Giriş Tarihi: 26.07.2023 15:29 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 15:30
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Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman | İsmail Kartal’dan flaş karar! İşte muhtemel ilk 11’ler

Transfer şampiyonu Fenerbahçe, sezonu Avrupa'yla açıyor... Geçen sezonu 2. sırada bitirerek Konferans Ligi elemelerine katılmaya hak kazanan sarı-lacivertliler, ikinci ön eleme ilk maçında bugün Zimbru'yu konuk ediyor.

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Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman | İsmail Kartal’dan flaş karar! İşte muhtemel ilk 11’ler

Tek hedef sahadan zaferle ayrılarak rövanş öncesinde turu geçecek avantajı yakalamak. Bugün Avrupa'daki 255. maçına çıkacak olan Fenerbahçe, geride kalan mücadelelerin 95'inden galibiyetle ayrılırken, 104'ünü ise kaybetti.

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Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman | İsmail Kartal’dan flaş karar! İşte muhtemel ilk 11’ler

55 maç da berabere bitti. 326 kez rakip ağları havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde de 367 gol gördü.

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Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman | İsmail Kartal’dan flaş karar! İşte muhtemel ilk 11’ler

FENERBAHÇE - ZIMBRU MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Zimbru: Agachi, Dedechko, Misaras, Stefan, Gaiu, Soumah, Raileanu, Djou, Dedov, Alaribe, Caruntu

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Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman | İsmail Kartal’dan flaş karar! İşte muhtemel ilk 11’ler

FENERBAHÇE

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