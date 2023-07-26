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Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman | İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte muhtemel ilk 11'ler
Fenerbahçe, bugün Konferans Ligi 2.ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu konuk ediyor. Tek hedef, sahadan galibiyetle ayrılarak, rövanş öncesi avantaj yakalamak. Teknik direktör İsmail Kartal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe - Zimbru maçında muhtemel 11'ler...
Giriş Tarihi: 26.07.2023 15:29Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 15:30