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Haberler Galeri Okan Buruk'tan Molde maçı yorumu ve yeni transfer açıklaması

Okan Buruk'tan Molde maçı yorumu ve yeni transfer açıklaması

3-2'lik Molde zaferi sonrası konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için önemli bir avantaj yakaladıklarını söyledi. Transfer sinyali de veren Buruk, "Takviyeye ihtiyacımız var. Transferler yapacağız ama önceliğimiz elimizdeki futbolcuları oynatmak. Onun yanında düşüncemiz en az 2 takviye daha yapmak" dedi.

Giriş Tarihi: 24.08.2023 01:44 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 01:48
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Okan Buruk’tan Molde maçı yorumu ve yeni transfer açıklaması

Buruk, Norveç'in Molde takımıyla deplasmanda yaptıkları ve 3-2 kazandıkları play-off turu ilk maçının ardından statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Okan Buruk’tan Molde maçı yorumu ve yeni transfer açıklaması

Maça çok iyi başlayamadıklarını aktaran Buruk, "Duran top golüyle geri düştük. Oyunun devamında 2-1 öne geçtik. Üçüncü golü bulduk ama sayılmadı. Bir penaltı pozisyonu vardı. Neden verilmediğini anlamadık. Net bir elle oynama vardı. Rakibimizin girdiği pozisyonlar ve yakaladığı şanslar vardı. Oyunun genelinde iyi olan takım Molde'ydi. Ancak burada otomatikleşmiş, alıştıkları zemin bizi çok zorladı. Kendi sahamızda, seyircimiz önünde, çok daha iyi bir oyun ortaya koyacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

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Okan Buruk’tan Molde maçı yorumu ve yeni transfer açıklaması

Önemli eksikleri olduğuna değinen Buruk, "Mauro Icardi'nin attığı ve attırdığı gol bize önemli bir galibiyet kazandırdı. Yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. İkinci maç da zor olacak ama kendi stadımızda, seyircimiz önünde, futbolun oynanması gereken çim sahada çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Okan Buruk’tan Molde maçı yorumu ve yeni transfer açıklaması

Teknik direktör olarak daha önce Başakşehir ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini hatırlatan Buruk, şunları kaydetti:

"Şampiyonlar Ligi tecrübesini daha önce yaşamıştım. Galatasaray'la yetiştiğim kulüple oynamak benim için önemli olacak. Stadımızın atmosferi, rakipleri ne kadar etkilendiğini görüyoruz. Bunu şampiyonlar Ligi'ne taşıyabilirsek büyük başarılara ulaşmak için daha iyisini yapacağız. Ülke puanımız için aldığımız her galibiyet çok önemli. Yaklaşık 12-13 yıldır elemelerden Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımımız olmadı. Buradan bir takımın gitmesi ülkemiz için çok değerli. Bunun için çok çalışacağız. Maddi anlamda kulübün kazanacağı paralar, manevi anlamda benim ve oyuncularımın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi değerli olacak. İkinci maçta bugünkünden çok daha iyisini yapmamız gerekiyor. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Rövanş öncesi iki takımın da şansı sürüyor. Aynı ciddiyet ve konsantrasyonla o maça çıkmamız gerekiyor. Şu anda bir şey kazanmadık. Sadece bir avantaj yakaladık."

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Okan Buruk’tan Molde maçı yorumu ve yeni transfer açıklaması

"YUNUS AKGÜN, KULÜBÜN EVLADI"

Okan Buruk, altyapılarından yetişen Yunus Akgün'e teklifler olduğunu belirterek genç oyuncunun geleceğiyle ilgili kararı kulübün verileceğini söyledi.