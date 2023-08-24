24 Ağustos 2023, Perşembe
Okan Buruk'tan Molde maçı yorumu ve yeni transfer açıklaması
3-2'lik Molde zaferi sonrası konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için önemli bir avantaj yakaladıklarını söyledi. Transfer sinyali de veren Buruk, "Takviyeye ihtiyacımız var. Transferler yapacağız ama önceliğimiz elimizdeki futbolcuları oynatmak. Onun yanında düşüncemiz en az 2 takviye daha yapmak" dedi.
Giriş Tarihi: 24.08.2023 01:44 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 01:48
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