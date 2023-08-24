Okan Buruk’tan Molde maçı yorumu ve yeni transfer açıklaması

Teknik direktör olarak daha önce Başakşehir ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini hatırlatan Buruk, şunları kaydetti:

"Şampiyonlar Ligi tecrübesini daha önce yaşamıştım. Galatasaray'la yetiştiğim kulüple oynamak benim için önemli olacak. Stadımızın atmosferi, rakipleri ne kadar etkilendiğini görüyoruz. Bunu şampiyonlar Ligi'ne taşıyabilirsek büyük başarılara ulaşmak için daha iyisini yapacağız. Ülke puanımız için aldığımız her galibiyet çok önemli. Yaklaşık 12-13 yıldır elemelerden Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımımız olmadı. Buradan bir takımın gitmesi ülkemiz için çok değerli. Bunun için çok çalışacağız. Maddi anlamda kulübün kazanacağı paralar, manevi anlamda benim ve oyuncularımın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi değerli olacak. İkinci maçta bugünkünden çok daha iyisini yapmamız gerekiyor. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Rövanş öncesi iki takımın da şansı sürüyor. Aynı ciddiyet ve konsantrasyonla o maça çıkmamız gerekiyor. Şu anda bir şey kazanmadık. Sadece bir avantaj yakaladık."