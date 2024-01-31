Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! O teklifi reddetti

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyan Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu Çağlar Söyüncü, Rade Krunic ve Bonucci ile güçlendirirken; transfer operasyonunda gaza basmaya devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek için çalışma yürüten sarı-lacivertlilere kötü bir haber geldi. Bir süredir ilgilenilen yıldız isim Fenerbahçe'nin teklifini reddetti. İşte detaylar...