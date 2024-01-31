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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! O teklifi reddetti

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyan Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu Çağlar Söyüncü, Rade Krunic ve Bonucci ile güçlendirirken; transfer operasyonunda gaza basmaya devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek için çalışma yürüten sarı-lacivertlilere kötü bir haber geldi. Bir süredir ilgilenilen yıldız isim Fenerbahçe'nin teklifini reddetti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.01.2024 16:25 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 16:25
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Fenerbahçe’ye transferde kötü haber! O teklifi reddetti

Ligde şampiyonluk hasretini noktalamak isteyen Fenerbahçe, hedefine kilitlenmiş durumda.

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Fenerbahçe’ye transferde kötü haber! O teklifi reddetti

Sarı-lacivertli ekip ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışında kafa kafaya mücadele veriyor.

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Fenerbahçe’ye transferde kötü haber! O teklifi reddetti

Kanarya averajla rakibinin üzerinde bulunuyor.

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Fenerbahçe’ye transferde kötü haber! O teklifi reddetti

İsmail Kartal'ın öğrencileri zorlu virajı kayıpsız geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe’ye transferde kötü haber! O teklifi reddetti

Fenerbahçe ligin 24. haftasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.