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Haberler Galeri Galatasaray'a ele avuca sığmaz orta saha geliyor! Rakipleri sürklase edecek hamle! Veratti, Partey derken...

Galatasaray'a ele avuca sığmaz orta saha geliyor! Rakipleri sürklase edecek hamle! Veratti, Partey derken...

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da yeni bir isim daha gündeme geldi. Orta sahaya yıldız bir isim almak isteyen Galatasaray'da, Monaco'nun Fransız oyuncusu Youssouf Fofana'nın transferi için önemli aşama kaydettiği iddia ediliyor. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.08.2023 22:18 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 22:18
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Galatasaray’a ele avuca sığmaz orta saha geliyor! Rakipleri sürklase edecek hamle! Veratti, Partey derken...

Orta sahaya iki takviye birden yapmayı planlayan Galatasaray, Molde maçıyla birlikte gaza basmayı planlıyor. Birçok yıldız için eş zamanlı olarak girişimler yürüten sarı-kırmızılıların ilk hedefinin Monaco'nun orta saha oyuncusu Youssouf Fofana olduğu iddia edildi. İşte transfer gelişmesinin detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’a ele avuca sığmaz orta saha geliyor! Rakipleri sürklase edecek hamle! Veratti, Partey derken...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaya kenetlenen Galatasaray bir yandan maç hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Orta sahaya iki takviye birden yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, eş zamanlı olarak birçok isimle görüşüyor.

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Galatasaray’a ele avuca sığmaz orta saha geliyor! Rakipleri sürklase edecek hamle! Veratti, Partey derken...

Orta saha için yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir bütçe ayıran Galatasaray'ın önceliği Youssouf Fofana...

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Galatasaray’a ele avuca sığmaz orta saha geliyor! Rakipleri sürklase edecek hamle! Veratti, Partey derken...

Ryan Gravenberch'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için uğraşlar veren sarı-kırmızılılar, oyuncunun temsilcisinin Türkiye'ye sıcak bakmaması nedeniyle bu transferde şimdilik beklemeye geçti ve rotasını Fransa'ya çevirdi.

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Galatasaray’a ele avuca sığmaz orta saha geliyor! Rakipleri sürklase edecek hamle! Veratti, Partey derken...

Mevcut sözleşmesi 2024 sonunda bitecek olan ve bir yıllık opsiyon hakkı bulunan Fofana için Monaco ile bir süredir görüşme halinde bulunan sarı-kırmızılılar önceliğini Fransız futbolcuya vermiş durumda.