Galatasaray'a ele avuca sığmaz orta saha geliyor! Rakipleri sürklase edecek hamle! Veratti, Partey derken...

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da yeni bir isim daha gündeme geldi. Orta sahaya yıldız bir isim almak isteyen Galatasaray'da, Monaco'nun Fransız oyuncusu Youssouf Fofana'nın transferi için önemli aşama kaydettiği iddia ediliyor. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları...