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Haberler Galeri Eden Hazard Süper Lig yolcusu! Fransız basını duyurdu

Eden Hazard Süper Lig yolcusu! Fransız basını duyurdu

Dünya futbol tarihinin önemli yıldızları arasında yerini alan Eden Hazard, kariyerinin son dönemine gelirken büyük bir düşüş yaşadı. Sakatlıklardan başı kurtulmayan yıldız futbolcu büyük umutlarla Real Madrid'e transfer olmuştu ancak beklentiyi karşılayamadı. 32 yaşındaki Hazard, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra henüz yeni bir takımla sözleşme imzalamadı. Belçikalı oyuncu için Türkiye ihtimali gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 29.08.2023 04:25 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023 04:27
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Eden Hazard Süper Lig yolcusu! Fransız basını duyurdu

Son dönemde birçok dünya yıldızının imza attığı Süper Lig'e bir başka dünya yıldızı daha gelmek üzere.

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Eden Hazard Süper Lig yolcusu! Fransız basını duyurdu

SÜPER LİG'DE YILDIZ GEÇİDİ!

Mauro Icardi, Edin Dzeko, Fred, Hakim Ziyech gibi oldukça önemli isimlerin imza attığı Süper Lig'de flaş bir transfer gelişmesi daha yaşanıyor.

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Eden Hazard Süper Lig yolcusu! Fransız basını duyurdu

Kariyerinde son olarak Real Madrid forması giyen Belçikalı yıldız Eden Hazard için Türkiye ihtimali doğdu.

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Eden Hazard Süper Lig yolcusu! Fransız basını duyurdu

Real Madrid döneminde beklentilerin oldukça altında kalan yıldız oyuncu, yeni bir kulüp arayışına devam ediyor.

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Eden Hazard Süper Lig yolcusu! Fransız basını duyurdu

MENAJERİ HAREKETE GEÇTİ

Fransız basınından yer alan habere göre, Belçikalı futbolcunun menajerlerinden birinin kısa süre önce Türkiye'den büyük bir kulüple görüştüğü öne sürüldü.