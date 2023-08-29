Eden Hazard Süper Lig yolcusu! Fransız basını duyurdu

Dünya futbol tarihinin önemli yıldızları arasında yerini alan Eden Hazard, kariyerinin son dönemine gelirken büyük bir düşüş yaşadı. Sakatlıklardan başı kurtulmayan yıldız futbolcu büyük umutlarla Real Madrid'e transfer olmuştu ancak beklentiyi karşılayamadı. 32 yaşındaki Hazard, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra henüz yeni bir takımla sözleşme imzalamadı. Belçikalı oyuncu için Türkiye ihtimali gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar…