28 Ağustos 2023, Pazartesi
Galatasaray Devler Ligi için sahaya çıkıyor! Orta sahada flaş tercih! İşte Galatasaray-Molde maçı muhtemel 11'leri...
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, Norveç takımı Molde'yi konuk edecek. Sarı kırmızılılar, Avrupa kupalarında 308. mücadelesine çıkacak. Sarı kırmızılıların salı günü akşam sahaya çıkacağı muhtemel 11 belli oldu. İşte Galatasaray-Molde maçı muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 28.08.2023 14:21
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