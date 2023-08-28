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Haberler Galeri Galatasaray Devler Ligi için sahaya çıkıyor! Orta sahada flaş tercih! İşte Galatasaray-Molde maçı muhtemel 11'leri...

Galatasaray Devler Ligi için sahaya çıkıyor! Orta sahada flaş tercih! İşte Galatasaray-Molde maçı muhtemel 11'leri...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, Norveç takımı Molde'yi konuk edecek. Sarı kırmızılılar, Avrupa kupalarında 308. mücadelesine çıkacak. Sarı kırmızılıların salı günü akşam sahaya çıkacağı muhtemel 11 belli oldu. İşte Galatasaray-Molde maçı muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 28.08.2023 14:21
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Galatasaray Devler Ligi için sahaya çıkıyor! Orta sahada flaş tercih! İşte Galatasaray-Molde maçı muhtemel 11’leri...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Turu rövanş maçında Galatasaray, salı günü TSİ 22.00'de Rams Park'ta Norveç temsilcsi Molde'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, 2. ön eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris'i, 3. ön eleme turunda da Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı eleyerek bu tura geldi. Molde ise 2. ön eleme turunda Finlandiya takımı HJK Helsinki'yi, 3. ön eleme turunda da Faroe Adaları'ndan Klaksvik'i eledi.

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Galatasaray Devler Ligi için sahaya çıkıyor! Orta sahada flaş tercih! İşte Galatasaray-Molde maçı muhtemel 11’leri...

"DEVLER LİGİ" ELEMELERİNDE 32. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın bir numaralı kupasının elemelerinde 31 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 31 eleme maçında 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 71 gol atan Galatasaray, kalesinde 33 gol gördü.

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Galatasaray Devler Ligi için sahaya çıkıyor! Orta sahada flaş tercih! İşte Galatasaray-Molde maçı muhtemel 11’leri...

İki takım arasında Norveç'te oynanan ilk maçı Galatasaray 3-2 mağlup ederek İstanbul'a avantajla ile geldi.

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Galatasaray Devler Ligi için sahaya çıkıyor! Orta sahada flaş tercih! İşte Galatasaray-Molde maçı muhtemel 11’leri...

17. KEZ GRUPLARDA YER ALACAK

Galatasaray, Molde karşısında yarın istediği sonucu alması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 16 kez grup aşamasında boy gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, 9 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı.

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Galatasaray Devler Ligi için sahaya çıkıyor! Orta sahada flaş tercih! İşte Galatasaray-Molde maçı muhtemel 11’leri...

Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

"Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.