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Haberler Galeri Galatasaray'a dünya yıldızı 3 isim! Okan Buruk transferlere onay verdi

Galatasaray'a dünya yıldızı 3 isim! Okan Buruk transferlere onay verdi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Yeni sezon ve Şampiyonlar Ligi eleme turları öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer operasyonuna devam ediyor. Okan Buruk'un isteği doğrultusunda eksik bölgeler için hamle yapma hazırlığındaki sarı-kırmızılı ekip 3 dünya yıldızının transferini bitirmek üzere... İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 21.07.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 12:23
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Galatasaray’a dünya yıldızı 3 isim! Okan Buruk transferlere onay verdi

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’a dünya yıldızı 3 isim! Okan Buruk transferlere onay verdi

Cimbom, yeni sezon kampını Avusturya'da yaptı.

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Galatasaray’a dünya yıldızı 3 isim! Okan Buruk transferlere onay verdi

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlık maçlarını Kisvarda, Austria Wien, Csakvari TK, Sturm Graz ile yaptı.

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Galatasaray’a dünya yıldızı 3 isim! Okan Buruk transferlere onay verdi

Bu maçlarda Galatasaray, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

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Galatasaray’a dünya yıldızı 3 isim! Okan Buruk transferlere onay verdi

Kamptan memnun ayrılan Okan Buruk, çalışmalarına İstanbul'a dönerek devam ettirdi.