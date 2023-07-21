21 Temmuz 2023, Cuma
Galatasaray'a dünya yıldızı 3 isim! Okan Buruk transferlere onay verdi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Yeni sezon ve Şampiyonlar Ligi eleme turları öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer operasyonuna devam ediyor. Okan Buruk'un isteği doğrultusunda eksik bölgeler için hamle yapma hazırlığındaki sarı-kırmızılı ekip 3 dünya yıldızının transferini bitirmek üzere... İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 21.07.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 12:23
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