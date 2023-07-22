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Aslan ile Kanarya’nın transfer savaşı! Yıldız isim için karşı karşıyalar…

Süper Lig'de bu sezon şampiyon olan Galatasaray ve hemen arkasındaki ezeli rakibi Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına ara vermeden ediyor. İki takımda sezona şampiyonluk parolasıyla çıkmak için hazırlanırken, o yıldız için kıyasıya bir rekabet henüz lig başlamadan heyecanı beraberinde getirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe, yerli statüsünde de oynayabilen o futbolcunun peşine düştüler…

Giriş Tarihi: 22.07.2023 05:20 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 05:29
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Aslan ile Kanarya’nın transfer savaşı! Yıldız isim için karşı karşıyalar…

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ve 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Aslan ile Kanarya’nın transfer savaşı! Yıldız isim için karşı karşıyalar…

Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da yaptığı kampta, Fenerbahçe ise Rusya'da sürdürüyordu.

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Aslan ile Kanarya’nın transfer savaşı! Yıldız isim için karşı karşıyalar…

CİMBOM TRANSFERDE SAKİN

Yeni sezonda Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ön elemesi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 farklı kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray, iddialı bir kadro kurmak istiyor.

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Aslan ile Kanarya’nın transfer savaşı! Yıldız isim için karşı karşıyalar…

Geçtiğimiz sezon; Mauro Icardi, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, bu dönemde nokta atışı transferler yaparak 3 kulvarda da başarıya ulaşmak istiyor.

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Aslan ile Kanarya’nın transfer savaşı! Yıldız isim için karşı karşıyalar…

Bu doğrultuda ilk hamlesini Angelino ile yapan Cimbom'un son hamlesi ise Halil Dervişoğlu transferi olmuştu.