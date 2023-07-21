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Cimbom’a bir bomba daha! Genç yıldızın peşine düştü…

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezon üç kulvarda mücadele edecek. Devler Ligi öncesinde takımına yeni yıldız takviyeleri yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip Icardi ve Bakambu transferlerini duyurmaya hazırlanırken, bir yandan da yeni bomba daha patlatmayı düşünüyor. Aslan, genç golcü oyuncu için harekete geçti. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.07.2023 05:15 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 05:18
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Cimbom’a bir bomba daha! Genç yıldızın peşine düştü…

Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Angelino ve Halil Dervişoğlu transferlerini açıklayan, Icardi ve Bakambu transferlerinde ise duyurmaya hazırlanan sarı kırmızlılardan bir bomba daha geldi.

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Cimbom’a bir bomba daha! Genç yıldızın peşine düştü…

Aslan, genç golcü oyuncusu için harekete geçti.

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Cimbom’a bir bomba daha! Genç yıldızın peşine düştü…

Süper Lig'e yeni yönetim ve teknik ekip ile başlayan Galatasaray, 13. sırada bitirdikleri sezonu taraftarlarına unutturdu.

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Cimbom’a bir bomba daha! Genç yıldızın peşine düştü…

Ligin son maçında Fenerbahçe'yi ağırlayan Cimbom, ezeli rakibini 3-0 mağlup ederek 23. şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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Cimbom’a bir bomba daha! Genç yıldızın peşine düştü…

TRANSFERLER YOLDA!

Galatasaray; transfer dönemini geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Kaan Ayhan'ın bonservisini alarak başladı.