21 Temmuz 2023, Cuma
Cimbom’a bir bomba daha! Genç yıldızın peşine düştü…
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezon üç kulvarda mücadele edecek. Devler Ligi öncesinde takımına yeni yıldız takviyeleri yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip Icardi ve Bakambu transferlerini duyurmaya hazırlanırken, bir yandan da yeni bomba daha patlatmayı düşünüyor. Aslan, genç golcü oyuncu için harekete geçti. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 21.07.2023 05:15 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 05:18
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