Cimbom’a bir bomba daha! Genç yıldızın peşine düştü…

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezon üç kulvarda mücadele edecek. Devler Ligi öncesinde takımına yeni yıldız takviyeleri yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip Icardi ve Bakambu transferlerini duyurmaya hazırlanırken, bir yandan da yeni bomba daha patlatmayı düşünüyor. Aslan, genç golcü oyuncu için harekete geçti. İşte detaylar…