15 Nisan 2024, Pazartesi
Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Barcelona'nın yıldızı! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Karagümrük'ü deplasmanda devirerek şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da gelecek sezonki planlama sürüyor. Ferdi Kadıoğlu'na gelen teklifler nedeniyle yıldız ismin sezon sonu ayrılabileceği ihtimali üzerine transfer çalışmalarını yürüten sarı-lacivertliler Barcelona'nın yıldız ismini gözüne kestirdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.04.2024 16:05 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 16:05
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