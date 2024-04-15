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Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Barcelona'nın yıldızı! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Karagümrük'ü deplasmanda devirerek şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da gelecek sezonki planlama sürüyor. Ferdi Kadıoğlu'na gelen teklifler nedeniyle yıldız ismin sezon sonu ayrılabileceği ihtimali üzerine transfer çalışmalarını yürüten sarı-lacivertliler Barcelona'nın yıldız ismini gözüne kestirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.04.2024 16:05 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 16:05
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Ferdi Kadıoğlu’nun yerine Barcelona’nın yıldızı! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, ligde zirve yarışını sürdürüyor.

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Ferdi Kadıoğlu’nun yerine Barcelona’nın yıldızı! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı

Sarı-lacivertli ekip son olarak VavaCars Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı.

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Ferdi Kadıoğlu’nun yerine Barcelona’nın yıldızı! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İsmail Kartal'ın öğrencileri 2-1 kazandı.

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Ferdi Kadıoğlu’nun yerine Barcelona’nın yıldızı! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı

Fenerbahçe'nin gollerini Edin Dzeko ve Michy Batshuayi kaydetti.

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Ferdi Kadıoğlu’nun yerine Barcelona’nın yıldızı! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı

Karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe zirve yarışında hata yapmadı.