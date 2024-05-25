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Galatasaray Başkanı kim oldu? Dursun Özbek, Süheyl Batum kaç oy aldı? Galatasaray başkanlık seçim sonuçları!

Galatasaray Spor Kulübü başkanlık seçimi için genel kurul bugün bir araya geldi. Oy kullanma işlemleri Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi. Mevcut başkan Dursun Özbek'in aday olduğu seçimde karşısında Süheyl Batum yer aldı. Oy kullanma işlemleri Olağan Seçimli Genel Kurul'da tamamlandıktan sonra, oy sayımı süreci başlatıldı ve sonuçlar belli oldu. Peki, Galatasaray Başkanı kim oldu? Dursun Özbek, Süheyl Batum kaç oy aldı? İşte Galatasaray başkanlık seçim sonuçları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 19:30 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 19:32
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Galatasaray Başkanı kim oldu? Dursun Özbek, Süheyl Batum kaç oy aldı? Galatasaray başkanlık seçim sonuçları!

Galatasaray'da başkanlık seçimi için heyecan doruklara çıkmıştı. Şampiyonluk mücadelesi öncesinde sarı-kırmızılı kongre üyeleri, başkanlık seçimi için sandık başına gitti. Galatasaray Lisesi'nde kurulan 20 sandıkta oy verme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar belli oldu.

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Galatasaray Başkanı kim oldu? Dursun Özbek, Süheyl Batum kaç oy aldı? Galatasaray başkanlık seçim sonuçları!

GALATASARAY BAŞKANI KİM OLDU?

Galatasaray Kulübü'nün Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Dursun Özbek, 14. sandık sonuçlarıyla birlikte seçimi kazandığını kesinleştirdi.

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Galatasaray Başkanı kim oldu? Dursun Özbek, Süheyl Batum kaç oy aldı? Galatasaray başkanlık seçim sonuçları!

GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI KİMLERDİ?

Galatasaray olağan genel kurulunda iki aday yarıştı. Mevcut Başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum kıyasıya bir yarışa girdi.

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Galatasaray Başkanı kim oldu? Dursun Özbek, Süheyl Batum kaç oy aldı? Galatasaray başkanlık seçim sonuçları!

GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARININ YÖNETİM KURULU LİSTELERİ

Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

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Galatasaray Başkanı kim oldu? Dursun Özbek, Süheyl Batum kaç oy aldı? Galatasaray başkanlık seçim sonuçları!

DURSUN ÖZBEK YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.