Galatasaray Başkanı kim oldu? Dursun Özbek, Süheyl Batum kaç oy aldı? Galatasaray başkanlık seçim sonuçları!

Galatasaray Spor Kulübü başkanlık seçimi için genel kurul bugün bir araya geldi. Oy kullanma işlemleri Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi. Mevcut başkan Dursun Özbek'in aday olduğu seçimde karşısında Süheyl Batum yer aldı. Oy kullanma işlemleri Olağan Seçimli Genel Kurul'da tamamlandıktan sonra, oy sayımı süreci başlatıldı ve sonuçlar belli oldu. Peki, Galatasaray Başkanı kim oldu? Dursun Özbek, Süheyl Batum kaç oy aldı? İşte Galatasaray başkanlık seçim sonuçları!