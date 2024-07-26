Galatasaray'a Almanya'dan "beyin" geliyor! 10 numara transfer... Fenerbahçe'nin bombaları gölgede kalacak

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Geçtiğimiz sezonu rekor kırarak 102 puanla tamamlayan sarı-kırmızılı ekip bu yıl da ipi göğüsleyerek 5. yıldızı takmak istiyor. Okan Buruk'un hazırladığı rapor doğrultusunda transfer operasyonu sürerken, masaya Almanların efsanevi bir ismi geldi. İşte 10 numara mevkisi için yapılacak o hamle...