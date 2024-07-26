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Galatasaray'a Almanya'dan "beyin" geliyor! 10 numara transfer... Fenerbahçe'nin bombaları gölgede kalacak

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Geçtiğimiz sezonu rekor kırarak 102 puanla tamamlayan sarı-kırmızılı ekip bu yıl da ipi göğüsleyerek 5. yıldızı takmak istiyor. Okan Buruk'un hazırladığı rapor doğrultusunda transfer operasyonu sürerken, masaya Almanların efsanevi bir ismi geldi. İşte 10 numara mevkisi için yapılacak o hamle...

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 15:27 Güncelleme: 26.07.2024 15:27
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Galatasaray’a Almanya’dan beyin geliyor! 10 numara transfer... Fenerbahçe’nin bombaları gölgede kalacak

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

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Galatasaray’a Almanya’dan beyin geliyor! 10 numara transfer... Fenerbahçe’nin bombaları gölgede kalacak

Hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, 4'üncü hazırlık karşılaşmasında İtalya Serie A ekibi Lecce ile karşı karşıya geldi.

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Galatasaray’a Almanya’dan beyin geliyor! 10 numara transfer... Fenerbahçe’nin bombaları gölgede kalacak

Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-1 mağlup etti.

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Galatasaray’a Almanya’dan beyin geliyor! 10 numara transfer... Fenerbahçe’nin bombaları gölgede kalacak

Galatasaray'ın golleri Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha'dan geldi.

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Galatasaray’a Almanya’dan beyin geliyor! 10 numara transfer... Fenerbahçe’nin bombaları gölgede kalacak

Galatasaray'ın 31 yaşındaki Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Lecce maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formasına kavuştu.