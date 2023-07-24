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Haberler Galeri Galatasaray Wilfried Zaha'yı İstanbul'a getirdi! Erden Timur'un o sözleri Zaha'yı ikna etti | İşte transferin perde arkası

Galatasaray Wilfried Zaha'yı İstanbul'a getirdi! Erden Timur'un o sözleri Zaha'yı ikna etti | İşte transferin perde arkası

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Zaha ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirirken, yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Zaha transferinde yürütülen gizli operasyonun detayları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 24.07.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 11:35
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Galatasaray Wilfried Zaha'yı İstanbul'a getirdi! Erden Timur'un o sözleri Zaha'yı ikna etti | İşte transferin perde arkası
Galatasaray Wilfried Zaha’yı İstanbul’a getirdi! Erden Timur’un o sözleri Zaha’yı ikna etti | İşte transferin perde arkası

Süper Lig'in iki büyük kulübü Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki yeşil sahadaki mücadele son yıllarda transferlerde de sık sık karşımıza çıkarken sarı kırmızılılar ezeli rakibine uzun yıllar unutulmayacak bir çalım attı. Aslan, sarı lacivertlilerin kadrosuna katmak için ciddi bütçe ayırdığı, uzun süredir temaslarını sürdürdüğü Wilfried Zaha'yı kadrosuna transfer etmeyi başardı. Sarı lacivertlilerin yanı sıra Suudi Arabistan takımlarının istediği. sözleşmesinin sonra erdiği Crystal Palace'ın kalması için teklif yaptığı Zaha, Aslan olmayı seçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray Wilfried Zaha'yı İstanbul'a getirdi! Erden Timur'un o sözleri Zaha'yı ikna etti | İşte transferin perde arkası
Galatasaray Wilfried Zaha’yı İstanbul’a getirdi! Erden Timur’un o sözleri Zaha’yı ikna etti | İşte transferin perde arkası

İMZA PARASINI SPONSORLAR ÖDEYECEK

Fildişili Sahilli futbolcunun Londra'da bizzat görüştüğü Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un yaptığı sunumdan çok etkilendiği ve Şampiyonlar Ligi hedefini de düşünerek Galatasaray'a gelmeyi kabul ettiği öğrenildi.

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Galatasaray Wilfried Zaha'yı İstanbul'a getirdi! Erden Timur'un o sözleri Zaha'yı ikna etti | İşte transferin perde arkası
Galatasaray Wilfried Zaha’yı İstanbul’a getirdi! Erden Timur’un o sözleri Zaha’yı ikna etti | İşte transferin perde arkası

Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaray 3 yıllık sözleşme imzalayacağı 30 yaşındaki yıldıza senelik 5.5 milyon Euro maaş ödeyecek. Bonservisi elinde olan Zaha'ya ayrıca 6 milyon Euro imza parası verilecek. Bu rakamın kulübün 2 önemli sponsoru tarafından karşılanacağı ifade edildi.

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Galatasaray Wilfried Zaha'yı İstanbul'a getirdi! Erden Timur'un o sözleri Zaha'yı ikna etti | İşte transferin perde arkası
Galatasaray Wilfried Zaha’yı İstanbul’a getirdi! Erden Timur’un o sözleri Zaha’yı ikna etti | İşte transferin perde arkası

ZAHA GEL AVRUPA KUPASI KAZANALIM

Galatasaray 2023-24 sezonu öncesi sadece Süper Lig'in değil, tüm dünyanın dikkatini çeken flaş bir transfere imza attı. Peki sarı kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'nin uzun süredir bitirmeye çalıştığı Wilfried Zaha'da mutlu sona nasıl ulaştı. İşte flaş transferin perde arkası....

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Galatasaray Wilfried Zaha'yı İstanbul'a getirdi! Erden Timur'un o sözleri Zaha'yı ikna etti | İşte transferin perde arkası
Galatasaray Wilfried Zaha’yı İstanbul’a getirdi! Erden Timur’un o sözleri Zaha’yı ikna etti | İşte transferin perde arkası

15 GÜN ÖNCE ŞARTLARI SORULDU

Sarı kırmızılılar ilk olarak 15 gün önce Zaha için temasta bulundu ve yıldız oyuncunun şartlarını sordu. Ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, İngiltere'de oyuncu ve ağabeyiyle bir görüşme gerçekleştirdi.