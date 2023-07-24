24 Temmuz 2023, Pazartesi
Galatasaray Wilfried Zaha'yı İstanbul'a getirdi! Erden Timur'un o sözleri Zaha'yı ikna etti | İşte transferin perde arkası
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Zaha ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirirken, yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Zaha transferinde yürütülen gizli operasyonun detayları ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 24.07.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 11:35
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Galatasaray Wilfried Zaha'yı İstanbul'a getirdi! Erden Timur'un o sözleri Zaha'yı ikna etti | İşte transferin perde arkası
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Galatasaray Wilfried Zaha'yı İstanbul'a getirdi! Erden Timur'un o sözleri Zaha'yı ikna etti | İşte transferin perde arkası
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Galatasaray Wilfried Zaha'yı İstanbul'a getirdi! Erden Timur'un o sözleri Zaha'yı ikna etti | İşte transferin perde arkası
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Galatasaray Wilfried Zaha'yı İstanbul'a getirdi! Erden Timur'un o sözleri Zaha'yı ikna etti | İşte transferin perde arkası
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- 10
Galatasaray Wilfried Zaha'yı İstanbul'a getirdi! Erden Timur'un o sözleri Zaha'yı ikna etti | İşte transferin perde arkası