Galatasaray Wilfried Zaha’yı İstanbul’a getirdi! Erden Timur’un o sözleri Zaha’yı ikna etti | İşte transferin perde arkası

Süper Lig'in iki büyük kulübü Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki yeşil sahadaki mücadele son yıllarda transferlerde de sık sık karşımıza çıkarken sarı kırmızılılar ezeli rakibine uzun yıllar unutulmayacak bir çalım attı. Aslan, sarı lacivertlilerin kadrosuna katmak için ciddi bütçe ayırdığı, uzun süredir temaslarını sürdürdüğü Wilfried Zaha'yı kadrosuna transfer etmeyi başardı. Sarı lacivertlilerin yanı sıra Suudi Arabistan takımlarının istediği. sözleşmesinin sonra erdiği Crystal Palace'ın kalması için teklif yaptığı Zaha, Aslan olmayı seçti.