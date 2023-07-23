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Haberler Galeri Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor! Golcü oyuncu için unutulmaz karşılama hazırlığı

Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor! Golcü oyuncu için unutulmaz karşılama hazırlığı

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek yıl için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mauro Icardi'ye kavuşmak için artık günleri sayıyor. Bu kez bonservisiyle sarı kırmızılı takıma katılacak olan Icardi'ye unutulmaz bir karşılama töreni hazırlığı var. Klipler, tişörtler ve pankartlar şimdiden hazırlandı.

Giriş Tarihi: 23.07.2023 13:29
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Galatasaray Mauro Icardi’ye kavuşuyor! Golcü oyuncu için unutulmaz karşılama hazırlığı

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'a kiralanan Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılıların elde ettiği şampiyonlukta başrol oynamıştı. Attığı goller ve aidiyet duygusuyla Galatasaraylı taraftarların gönlünde taht kuran Mauro Icardi bu kez bonservisiyle Aslan oluyor.

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Galatasaray Mauro Icardi’ye kavuşuyor! Golcü oyuncu için unutulmaz karşılama hazırlığı

Galatasaray için İstanbul'a ilk ayak bastığı gün havalimanında coşkuyla karşılanan Mauro Icardi için bu kez çok daha görkemli bir tören yapılacağı bildirildi.

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Galatasaray Mauro Icardi’ye kavuşuyor! Golcü oyuncu için unutulmaz karşılama hazırlığı

Sabah'ın haberine göre Galatasaray Kulübü, Mauro Icardi için tişört, pankart ve klipleri şimdiden hazırladı.

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Galatasaray Mauro Icardi’ye kavuşuyor! Golcü oyuncu için unutulmaz karşılama hazırlığı

HAVALİMANINA REKOR SAYIDA TARAFTAR GELECEK

Galatasaraylı taraftarlar havalimanına bir kez daha akın ederek Arjantinli yıldızı karşılayacak. Başarılı forveti İstanbul'a gelişinde rekor sayıda taraftarın karşılamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Galatasaray Mauro Icardi’ye kavuşuyor! Golcü oyuncu için unutulmaz karşılama hazırlığı

MAURO ICARDI'NİN GELİŞİ HAFTA BAŞINDA NETLEŞECEK

Wanda Nara'nın omurilikle ilgili test sonuçları pazartesi günü belli olacak. Mauro Icardi'nin gelişi de hafta başında netleşecek.