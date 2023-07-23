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Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor! Golcü oyuncu için unutulmaz karşılama hazırlığı
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek yıl için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mauro Icardi'ye kavuşmak için artık günleri sayıyor. Bu kez bonservisiyle sarı kırmızılı takıma katılacak olan Icardi'ye unutulmaz bir karşılama töreni hazırlığı var. Klipler, tişörtler ve pankartlar şimdiden hazırlandı.