Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor! Golcü oyuncu için unutulmaz karşılama hazırlığı

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek yıl için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mauro Icardi'ye kavuşmak için artık günleri sayıyor. Bu kez bonservisiyle sarı kırmızılı takıma katılacak olan Icardi'ye unutulmaz bir karşılama töreni hazırlığı var. Klipler, tişörtler ve pankartlar şimdiden hazırlandı.

Giriş Tarihi: 23.07.2023 13:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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