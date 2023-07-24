Galatasaray transferde tam gaz devam! Zaha çalımı sonrası orta sahaya 4 süper star aday

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Wilfred Zaha transferiyle tarihi bir çalım atan Galatasaray, şimdi de orta saha transferini bitirmek için vites yüksetti. Takımın en önemli noktası olarak görülen bölgeye üst sınıf bir yıldız almak isteyen Erden Timur, transfer için kollarını sıvarken 4 kişilik süper star isimlerin olduğu liste de ortaya çıktı. İşte detaylar...