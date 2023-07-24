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Haberler Galeri Galatasaray transferde tam gaz devam! Zaha çalımı sonrası orta sahaya 4 süper star aday

Galatasaray transferde tam gaz devam! Zaha çalımı sonrası orta sahaya 4 süper star aday

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Wilfred Zaha transferiyle tarihi bir çalım atan Galatasaray, şimdi de orta saha transferini bitirmek için vites yüksetti. Takımın en önemli noktası olarak görülen bölgeye üst sınıf bir yıldız almak isteyen Erden Timur, transfer için kollarını sıvarken 4 kişilik süper star isimlerin olduğu liste de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.07.2023 15:14 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 15:14
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Galatasaray transferde tam gaz devam! Zaha çalımı sonrası orta sahaya 4 süper star aday

Galatasaray transferde adeta fitili ateşledi.

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Galatasaray transferde tam gaz devam! Zaha çalımı sonrası orta sahaya 4 süper star aday

Sarı-kırmızılılar bir süredir durgunluğunu bozdu ve Zaha takviyesiyle ezeli rakibine çalım attı.

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Galatasaray transferde tam gaz devam! Zaha çalımı sonrası orta sahaya 4 süper star aday

Yönetim bu transferle birlikte sarı-kırmızılı taraftarları çok mutlu etti.

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Galatasaray transferde tam gaz devam! Zaha çalımı sonrası orta sahaya 4 süper star aday

Galatasaray şu ana kadar Angelino, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Bakambu ve son olarak Zaha'yı kadrosuna kattı.

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Galatasaray transferde tam gaz devam! Zaha çalımı sonrası orta sahaya 4 süper star aday

Yönetimin sıradaki ismi ise Icardi olacak gibi duruyor.