Fenerbahçe'den rakiplerini çıldırtacak transfer hamlesi! Real'in yıldızına göz koydular

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı-Lacivertli ekip; sezon sonu şampiyonluğu göğüslemek isterken, yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Kanarya, bomba bir transfere imza atmak için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 30.03.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 09:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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