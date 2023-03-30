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Haberler Galeri Fenerbahçe'den rakiplerini çıldırtacak transfer hamlesi! Real'in yıldızına göz koydular

Fenerbahçe'den rakiplerini çıldırtacak transfer hamlesi! Real'in yıldızına göz koydular

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı-Lacivertli ekip; sezon sonu şampiyonluğu göğüslemek isterken, yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Kanarya, bomba bir transfere imza atmak için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 30.03.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 09:42
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Fenerbahçe’den rakiplerini çıldırtacak transfer hamlesi! Real’in yıldızına göz koydular
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Kanarya, bu yönde çalışmalarına devam ederken, gündemine flaş bir ismi aldı ve harekete geçti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe’den rakiplerini çıldırtacak transfer hamlesi! Real’in yıldızına göz koydular
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile sezona hızlı bir başlangıç yapan Kanarya, ligin ilk haftalarında alınan sonuçlarla memnun etti.
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Fenerbahçe’den rakiplerini çıldırtacak transfer hamlesi! Real’in yıldızına göz koydular
Dünya Kupası arasıyla düşüş yaşayan Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Sevilla'ya elendi.
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Fenerbahçe’den rakiplerini çıldırtacak transfer hamlesi! Real’in yıldızına göz koydular
Süper Lig'de en son Alanyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, 54 puanla 2. sırada yer alıyor.
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Fenerbahçe’den rakiplerini çıldırtacak transfer hamlesi! Real’in yıldızına göz koydular
Sarı-lacivertli ekip, sezon sonu şampiyonluğu göğüslemek isterken, yeni sezon için de kadro yapılanmasını şimdiden hazırlıyor.