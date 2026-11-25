UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta karşılaşmalarıyla birlikte puan durumu yeniden gündeme geldi. Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda mücadele eden Galatasaray, Aston Villa'yı mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Fenerbahçe ise Shakhtar Donetsk karşısında sahaya çıkacak.