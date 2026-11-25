Galatasaray ve Fenerbahçe'nin galibiyetleri sonrası Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu nasıl?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanırken gözler güncel puan durumuna çevrildi. RAMS Park'ta İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı Deniz Gül'ün golüyle 1-0 mağlup eden Galatasaray, üst üste üçüncü galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti. Fenerbahçe ise Londra'da Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, Ukrayna temsilcisini 1-0 mapğlup etti ve ligde 2. galibiyetini alarak 8 puana yükseldi. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe kaçıncı sırada? İşte 5. hafta puan durumunda son tablo...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta karşılaşmalarıyla birlikte puan durumu yeniden gündeme geldi. Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda mücadele eden Galatasaray, Aston Villa'yı mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Fenerbahçe ise Shakhtar Donetsk karşısında sahaya çıkacak.
GALATASARAY ASTON VILLA'YI DEVİRDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı ağırladı. Golcü yıldızı Victor Osimhen'den yoksun olarak mücadeleye çıkan sarı-kırmızılı ekip, Deniz Gül'ün attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
CİMBOM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3'TE 3 YAPTI
Lille ve Stuttgart galibiyetlerinin ardından Aston Villa'yı da mağlup eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü galibiyetini elde ederek puanını 9'a yükseltti.