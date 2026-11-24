Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk galibiyeti sonrası güncel UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti. Fenerbahçe ise deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti. İki temsilcimizin Avrupa'da elde ettiği galibiyetlerin ardından gözler Türkiye'nin güncel UEFA ülke puanına çevrildi. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin galibiyetleri sonrası UEFA ülke puanı tablosundaki son durum...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 9'a yükseltirken Türkiye'nin ülke puanına da katkı sağladı.
GALATASARAY PUANINI 9'A YÜKSELTTİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray, organizasyondaki üçüncü galibiyetini aldı. Geride kalan 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, puanını 9'a yükselterek bir üst tur yolunda önemli bir adım attı.
Sarı-kırmızılılar, ilk haftada Sporting CP'ye 3-1, ikinci haftada Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Üçüncü haftada Lille'i 4-2, dördüncü haftada Stuttgart'ı 2-0 yenen Galatasaray, Aston Villa galibiyetiyle üst üste üçüncü zaferini elde etti.
FENERBAHÇE'DEN KRİTİK GALİBİYET
Deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci galibiyetini elde etti. İlk haftada Roma ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci haftada Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu.
Üçüncü haftada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, dördüncü haftada Liverpool'u 3-2 yendi. Shakhtar Donetsk galibiyetiyle birlikte 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, puanını 8'e yükseltti.
Peki, Türkiye kaçıncı sırada? Rakipleri ile arasındaki puan farkı ne kadar? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...