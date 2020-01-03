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Galatasaray ve Fenerbahçe'den ikinci Muriç kapışması!
Süper Lig'in ilk devresinde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe ve Galatasaray, ligin ikinci devresinde puan farkını kapatarak şampiyonluğa ulaşabilmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sezon başında Vedat Muriç için karşı karşıya gelen ezeli rakipler, bu kez Senegalli golcünün transferinde kozlarını paylaşacak.
Giriş Tarihi: 03.01.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 10:14
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