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Yılın transferi Beşiktaş'tan! O golcü geliyor...

Süper Lig'in ilk devresinde beklenen performansı sergileyemeyen Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrildi. gol yükünü tamamen Burak Yılmaz'ın çekmesi nedeniyle forvet transferine yönelen siyah-beyazlı ekip, yılın transferi için çalışmalara başladı. Kara Kartallar, İtalyan forveti gündemini aldı. Son dakika Beşiktaş transfer gündemi...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 11:12
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Yılın transferi Beşiktaş'tan! O golcü geliyor...

Ahmet Nur Çebi'nin yeniden başkanlığa seçilmesiyle birlikte hayata dönen Beşiktaş, Süper Lig'de iyi bir çıkış yakaladı. İlk 8 karşılaşmada 2 galibiyet 3 beraberlik 3 mağlubiyet alarak 9 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, Çebi'nin gelişinin ardından seriye bağladı.

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Yılın transferi Beşiktaş'tan! O golcü geliyor...

Son 9 karşılaşmada 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde eden Kara Kartal, 30 puan ile 5. sırada yer aldı. İkinci yarıda lider Sivasspor ile arasındaki 7 farkı kapatarak şampiyonluğa ulaşmak isteyen Beşiktaş, transfere yöneldi.

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Yılın transferi Beşiktaş'tan! O golcü geliyor...

ÖNCELİK OYUNCU SATIŞI

Beşiktaş yönetimi, ara transferde kadrosunu güçlendirmek için tüm şartları zorlama kararı aldı. TFF'nin harcama limitleri açıklamasının ardından oyuncu satmadan ya da yüksek maliyetli oyuncularını elden çıkarmadan transfer yapamayacak olan Beşiktaş'ta yönetimin eli kolu bağlandı.

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Yılın transferi Beşiktaş'tan! O golcü geliyor...

Yönetimin bir kısmı yüksek maliyetli oyuncuları maaşları konusunda ikna etmek için harekete geçti. Bir kısmı da futbolcu satışı yapmak için yollara döküldü. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi önceliği ayrılacak futbolculara verecek..

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Yılın transferi Beşiktaş'tan! O golcü geliyor...

Kadroda yeteri kadar şans bulamayan ve verimi az olan oyunculara gelen teklifler değerlendirilecek. Futbolcuların yüksek maaş yükünden de kurtulmak isteyen siyah beyazlılar, ayrılmak isteyen oyuncularla anlaşma yoluna da gidecek. Abdullah Avcı'dan gelen rapora göre hareket eden Beşiktaşlı yetkililer forvet, kanat ve merkez orta saha mevkilerine takviye yapmak istiyor..