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Yılın transferi Beşiktaş'tan! O golcü geliyor...
Süper Lig'in ilk devresinde beklenen performansı sergileyemeyen Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrildi. gol yükünü tamamen Burak Yılmaz'ın çekmesi nedeniyle forvet transferine yönelen siyah-beyazlı ekip, yılın transferi için çalışmalara başladı. Kara Kartallar, İtalyan forveti gündemini aldı. Son dakika Beşiktaş transfer gündemi...
Giriş Tarihi: 03.01.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 11:12
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