Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip!

Süper Lig'in ilk devresini Çaykur Rizespor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları başladı. Sezonun ikinci yarısı için takviye çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde hareketli saatler yaşanıyor. Yapacağı eklemelerle kadrosunu güçlendirmek ve sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen sarı-lacivertliler, FFP nedeniyle transfer yapabilmek için oyuncu satmayı hedefliyor. Bu doğrultuda birkaç isimle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde yıldız isme sürpriz bir talip çıktı. Son dakika Fenerbahçe transfer gelişmeleri