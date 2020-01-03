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Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip!

Süper Lig'in ilk devresini Çaykur Rizespor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları başladı. Sezonun ikinci yarısı için takviye çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde hareketli saatler yaşanıyor. Yapacağı eklemelerle kadrosunu güçlendirmek ve sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen sarı-lacivertliler, FFP nedeniyle transfer yapabilmek için oyuncu satmayı hedefliyor. Bu doğrultuda birkaç isimle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde yıldız isme sürpriz bir talip çıktı. Son dakika Fenerbahçe transfer gelişmeleri

Giriş Tarihi: 03.01.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 09:44
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Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakmasının ardından yeni sezona hızlı bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda gösterdiği inişli çıkışlı performans sebebiyle ligin ilk yarısını lider Demir Grup Sivasspor'un 6 puan geriside 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de tek hedef mutlak şampiyonluk...

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Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip!

Son şampiyonluğunu 2014'te kazanan sarı-lacivertliler, sezonu zirvede tamamlayarak hem şampiyonluk hasretine son vermek hem de Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmayı amaçlıyor.

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Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip!

Bu doğrultuda yaz transfer döneminde takımı baştan aşağı yenileyen ve tam 12 oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ocak ayında da büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip!

Adı Ricardo Rodriguez, Fabio Coentrao, Edin Visca, Jesse Sekidika, İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil gibi birçok isimle anılan Sarı Kanarya, transfere bütçe yaratmak için birçok oyuncuyla da yollarını ayıracak.

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Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip!

Şampiyonluk hedefindeki Fenerbahçe'de yönetim, UEFA ve TFF kriterlerine rağmen teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer taleplerine cevap vermeye çalışırken Rusya'dan umutlandıran bir haber geldi.