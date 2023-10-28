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Haberler Galeri Okan Buruk'tan Icardi sürprizi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Okan Buruk'tan Icardi sürprizi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de 9 maçta 25 puan toplayarak 2. sırada bulunan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi dönüşü deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Ligin 10. haftasını da kayıpsız geçmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte, sakatlığına rağmen iğne ile Bayern Münih'e karşı oynayan Mauro Icardi'nin durumu belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Icardi hakkındaki kararını verdiği öğrenilirken; Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşısındaki muhtemel 11'i de netleşti.

Giriş Tarihi: 28.10.2023 09:25
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Okan Buruk’tan Icardi sürprizi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

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Okan Buruk’tan Icardi sürprizi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

28 Ekim Cumartesi günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

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Okan Buruk’tan Icardi sürprizi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

Mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile İbrahim Bozbey yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

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Okan Buruk’tan Icardi sürprizi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

Karşılaşma öncesi Galatasaray topladığı 25 puanla 2. sırada yer alıyor. 14 puan toplayan Çaykur Rizespor ise 8. sırada bulunuyor.

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Okan Buruk’tan Icardi sürprizi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

43. RANDEVU
Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 42 lig maçından 28'sini Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı ekibin 99 golüne, yeşil-mavililer 44 golle karşılık verebildi.