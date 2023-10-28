28 Ekim 2023, Cumartesi
Okan Buruk'tan Icardi sürprizi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de 9 maçta 25 puan toplayarak 2. sırada bulunan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi dönüşü deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Ligin 10. haftasını da kayıpsız geçmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte, sakatlığına rağmen iğne ile Bayern Münih'e karşı oynayan Mauro Icardi'nin durumu belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Icardi hakkındaki kararını verdiği öğrenilirken; Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşısındaki muhtemel 11'i de netleşti.
Giriş Tarihi: 28.10.2023 09:25
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