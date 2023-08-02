Galatasaray'dan büyük bomba! Yeni dünya yıldızları yolda! Transfer listesi sızdı

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefiyle yola çıkan Galatasaray, büyük bombaları peş peşe patlatmak için kolları yeniden sıvadı. Kadrosunu Wilfried Zaha, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Angelino gibi yıldızlarla güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, orta saha için yeni dünya yıldızlarının peşine düştü. Okan Buruk'un transfer listesi sızarken, Erden Timur'un transfer için yeni sefere çıkacağı öğrenildi.