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Galatasaray'dan büyük bomba! Yeni dünya yıldızları yolda! Transfer listesi sızdı

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefiyle yola çıkan Galatasaray, büyük bombaları peş peşe patlatmak için kolları yeniden sıvadı. Kadrosunu Wilfried Zaha, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Angelino gibi yıldızlarla güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, orta saha için yeni dünya yıldızlarının peşine düştü. Okan Buruk'un transfer listesi sızarken, Erden Timur'un transfer için yeni sefere çıkacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 02.08.2023 16:39
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Galatasaray’dan büyük bomba! Yeni dünya yıldızları yolda! Transfer listesi sızdı

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’dan büyük bomba! Yeni dünya yıldızları yolda! Transfer listesi sızdı

Kadrosuna birçok yıldız oyuncuyu katan Cimbom durmak bilmiyor.

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Galatasaray’dan büyük bomba! Yeni dünya yıldızları yolda! Transfer listesi sızdı

Şampiyonluk ateşini yakan sarı-kırmızılılar hedefleri için birçok radikal karar almaya devam ediyor.

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Galatasaray’dan büyük bomba! Yeni dünya yıldızları yolda! Transfer listesi sızdı

Aslan'ın ilk hedefi Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak.

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Galatasaray’dan büyük bomba! Yeni dünya yıldızları yolda! Transfer listesi sızdı

Devler Ligi'nde gruplara kaldıktan sonra büyük hedefleri olan Galatasaray bu doğrultuda devam ediyor.