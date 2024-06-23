Galatasaray transfere doymak bilmiyor! Yeni hedef belirlendi: Hayırlı olsun

Galatasaray'ın transfer gündemi, EURO 2024'ün parlak yıldızlarından biri olan Granit Xhaka ile sıcak bir bağlantıya sahip. Sarı-kırmızılı takımın Futbol Direktörü Cenk Ergün, İskoçya ile İsviçre arasında oynanan EURO 2024 maçını tribünden takip etti. Ergün'ün bu ziyareti, transfer iddialarını güçlendirirken, Galatasaray'ın orta saha için ciddi bir güçlendirme peşinde olduğu sinyallerini verdi.