23 Haziran 2024, Pazar
Galatasaray transfere doymak bilmiyor! Yeni hedef belirlendi: Hayırlı olsun
Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Michy Batshuayi ile sağlanan anlaşmanın ardından sarı-kırmızılılar, yeni bir transfer hamlesiyle harekete geçti. Taraftarları heyecanlandıracak yeni hedef belirlendi ve transfer için adımlar atılmaya başlandı. Galatasaray'ın bu yeni hamlesi taraftarları heyecanlandırırken, transferle ilgili detaylar merakla bekleniyor.
Giriş: 23.06.2024 10:23 Güncelleme: 23.06.2024 10:25
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