Fenerbahçe'de Edin Dzeko bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi? 2 teklif birden geldi

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe kadrosuna katılan ve sezonu 25 golle tamamlayan Boşnak golcü Edin Dzeko'nun takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Michy Batshuayi'yi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yıldız bir forvet arayışını sürdürürken Edin Dzeko ile ilgili de Jose Mourinho'nun son kararını bekliyor. İşte detaylar...