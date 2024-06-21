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Fenerbahçe'de Edin Dzeko bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi? 2 teklif birden geldi

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe kadrosuna katılan ve sezonu 25 golle tamamlayan Boşnak golcü Edin Dzeko'nun takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Michy Batshuayi'yi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yıldız bir forvet arayışını sürdürürken Edin Dzeko ile ilgili de Jose Mourinho'nun son kararını bekliyor. İşte detaylar...

Giriş: 21.06.2024 11:39 Güncelleme: 21.06.2024 11:39
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Fenerbahçe’de Edin Dzeko bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi? 2 teklif birden geldi

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe sezona Jose Mourinho bombasıyla başladı.

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Fenerbahçe’de Edin Dzeko bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi? 2 teklif birden geldi

Transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen sarı lacivertliler Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a gitmesiyle birlikte rotasını forvet hattına çevirdi.

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Fenerbahçe’de Edin Dzeko bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi? 2 teklif birden geldi

Dünya yıldızlarıyla görüşme yapan Kanarya'da diğer yandan da takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor.

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Fenerbahçe’de Edin Dzeko bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi? 2 teklif birden geldi

Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezonu 24 golle tamamlayan Edin Dzeko için ayrılık çanları çalıyor.

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Fenerbahçe’de Edin Dzeko bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi? 2 teklif birden geldi

Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerin başında gelen Edin Dzeko, kendisine gelen teklifleri geri çevirmeye başladı.