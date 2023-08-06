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Haberler Galeri Bakın ünlü futbolcular aslen nereli! Listede yok yok! Arda Güler, Uğurcan Çakır, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder...

Bakın ünlü futbolcular aslen nereli! Listede yok yok! Arda Güler, Uğurcan Çakır, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder...

Türk futbolcuların memleketleri, futbolseverlerin merak ettiği önemli bir konu. Ligimizde ve dünya liglerinde boy gösteren ünlü Türk futbolcuların doğdukları yerler, hem kariyerlerine hem de kişisel kökenlerine dair ilgi çekici bilgiler sunuyor. İşte ünlü Türk futbolcuların memleketleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2023 20:31 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 20:31
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Bakın ünlü futbolcular aslen nereli! Listede yok yok! Arda Güler, Uğurcan Çakır, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder...

Türkiye'de ve Avrupa'da top koşturan gurbetçi Türk futbolcuların memleketleri merak edilen bir konu. Bu gurbetçi futbolcuların doğdukları yerler, hem kariyerlerine hem de Türk futboluna olan katkılarına dair önemli bilgiler sunuyor. İşte gurbetçi Türk futbolcuların memleketleri...

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Bakın ünlü futbolcular aslen nereli! Listede yok yok! Arda Güler, Uğurcan Çakır, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder...

BERKE ÖZER - İZMİR

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Bakın ünlü futbolcular aslen nereli! Listede yok yok! Arda Güler, Uğurcan Çakır, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder...

YUSUF YAZICI-TRABZON

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Bakın ünlü futbolcular aslen nereli! Listede yok yok! Arda Güler, Uğurcan Çakır, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder...

EMRE MOR-UŞAK

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Bakın ünlü futbolcular aslen nereli! Listede yok yok! Arda Güler, Uğurcan Çakır, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder...

ENES ÜNAL-BURSA