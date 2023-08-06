06 Ağustos 2023, Pazar
Bakın ünlü futbolcular aslen nereli! Listede yok yok! Arda Güler, Uğurcan Çakır, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder...
Türk futbolcuların memleketleri, futbolseverlerin merak ettiği önemli bir konu. Ligimizde ve dünya liglerinde boy gösteren ünlü Türk futbolcuların doğdukları yerler, hem kariyerlerine hem de kişisel kökenlerine dair ilgi çekici bilgiler sunuyor. İşte ünlü Türk futbolcuların memleketleri...
Giriş Tarihi: 06.08.2023 20:31 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 20:31
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