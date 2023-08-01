Fenerbahçe'den 70 milyon euroluk harekat! 7'si birden...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe, bu sezon yaptığı başarılı transferlerin yanı sıra sattığı futbolcularla da gündemde... Arda Güler'i Real Madrid'e yollayan sarı-lacivertli ekip, Attila Szalai, Berisha ve Bruma transferleriyle de kasasını doldurdu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği diğer isimlerle de vedalaşacak Fenerbahçe, bu futbolculardan dev bir geliri kasasına koymak istiyor.