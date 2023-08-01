01 Ağustos 2023, Salı
Fenerbahçe'den 70 milyon euroluk harekat! 7'si birden...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe, bu sezon yaptığı başarılı transferlerin yanı sıra sattığı futbolcularla da gündemde... Arda Güler'i Real Madrid'e yollayan sarı-lacivertli ekip, Attila Szalai, Berisha ve Bruma transferleriyle de kasasını doldurdu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği diğer isimlerle de vedalaşacak Fenerbahçe, bu futbolculardan dev bir geliri kasasına koymak istiyor.
Giriş Tarihi: 01.08.2023 15:23
- 1
- 22
- 2
- 22
- 3
- 22
- 4
- 22
- 5
- 22