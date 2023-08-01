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Fenerbahçe'den 70 milyon euroluk harekat! 7'si birden...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe, bu sezon yaptığı başarılı transferlerin yanı sıra sattığı futbolcularla da gündemde... Arda Güler'i Real Madrid'e yollayan sarı-lacivertli ekip, Attila Szalai, Berisha ve Bruma transferleriyle de kasasını doldurdu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği diğer isimlerle de vedalaşacak Fenerbahçe, bu futbolculardan dev bir geliri kasasına koymak istiyor.

Giriş Tarihi: 01.08.2023 15:23
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Fenerbahçe’den 70 milyon euroluk harekat! 7’si birden...

Fenerbahçe bu sezon Real Madrid'e gönderdiği Arda Güler'den kasasına girecek 30 milyon Euroyu bulacak (20 milyon Euro + 10 milyon Euro bonus) rakam ile kasasını dolduracak.

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Fenerbahçe’den 70 milyon euroluk harekat! 7’si birden...

Ciddi bir kazanç elde eden sarı-lacivertlilerin dev operasyonu Arda Güler ile sınırlı kalmadı.

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Fenerbahçe’den 70 milyon euroluk harekat! 7’si birden...

Kanarya, genç yıldızın dışında Attila Szalai, Bruma ve Mergim Berisha'yı da satarak hatırı sayılır bir gelir elde etti.

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Fenerbahçe’den 70 milyon euroluk harekat! 7’si birden...

Fenerbahçe, Hoffenheim'e gönderilen Macar stoperin bonservisi için 12.3 milyon Euro'yu kasaya koydu.

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Fenerbahçe’den 70 milyon euroluk harekat! 7’si birden...

Braga formasını giyecek olan Bruma'dan 6.5 milyon Euro, Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha'nın bonservisinden ise 4 milyon Euro elde edildi.