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Galatasaray transfer çalışmasına hız verdi

Devre arası transfer dönemi için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da, önemli gelişmeler yaşanıyor. Sol bek bölgesine takviye isteyen Fatih Terim, Nagatomo'nun performansından memnun değil. Sarı kırmızılı takım, devre arasında bu bölgeye önemli bir transfer yapacak. Öte yandan forvet bölgesinde büyük sorunlar yaşayan Cimbom, bu konuda flaş bir adım attı. Avrupa liglerinden takıma direkt katkı yapacak hücum oyuncuları arayan Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız için girişimlere şimdiden başladı.

Giriş Tarihi: 10.12.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 09:42
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Galatasaray transfer çalışmasına hız verdi

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları son sürat devam ediyor.

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Galatasaray transfer çalışmasına hız verdi

Devre arasının bitmesine 3 hafta kala transferde gaza basan Galatasaray, devre arası ve yeni sezon için kolları sıvadı.

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Galatasaray transfer çalışmasına hız verdi

Bu sezon yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından tüm dikkatini transfere çeviren Galatasaray için yurt dışından iki flaş iddia geldi.

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Galatasaray transfer çalışmasına hız verdi

Takvim'in haberine göre; Nagatomo'nun gösteridiği kötü performans nedeniyle devre arasında sol bek takviyesi yapmak için kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar, Marcelo Saracchi'ye kanca attı.

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Galatasaray transfer çalışmasına hız verdi

BU SEZON 6 MAÇTA OYNADI

Alman ekibi Leipzig'de forma giyen 21 yaşındaki Uruguaylı futbolcu için kiralama teklifi yaptığı iddia edildi.