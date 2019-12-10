Galatasaray transfer çalışmasına hız verdi

Devre arası transfer dönemi için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da, önemli gelişmeler yaşanıyor. Sol bek bölgesine takviye isteyen Fatih Terim, Nagatomo'nun performansından memnun değil. Sarı kırmızılı takım, devre arasında bu bölgeye önemli bir transfer yapacak. Öte yandan forvet bölgesinde büyük sorunlar yaşayan Cimbom, bu konuda flaş bir adım attı. Avrupa liglerinden takıma direkt katkı yapacak hücum oyuncuları arayan Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız için girişimlere şimdiden başladı.

Giriş Tarihi: 10.12.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 09:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





