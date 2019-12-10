Fenerbahçe transferde atağa geçti! 3 yıldıza birden kanca taktılar

Fenerbahçe bu sezon, iç saha maçlarında önemli sonuçlar elde ederken, deplasmanda çok zorlanıyor. Şampiyonluk düğümlerini çözen deplasman galibiyetlerinin farkında olan Ersun Yanal, yönetimden takıma transfer yapmalarını istedi. Yanal'ın verdiği raporla devre arası için transfer çalışmalarını başlatan Fenerbahçe, 3 önemli yıldızı takıma kazandırmak için tüm imkanlarını seferber edecek.

Giriş Tarihi: 10.12.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 10:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





