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Futbol dünyasının unutamadığı buluşma: Messi-Sadık Çiftpınar

Messi ve Sadık Çiftpınar'ın yıllar önce gerçekleştirdiği buluşmanın fotoğrafları yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar sonrası Messi - Sadık Çiftpınar buluşması gündeme taşındı. Tam 6 yıl önce U20 Milli takımı ile beraber Camp Nou'da bulunan Çiftpınar, Lionel Messi ile bir araya gelmişti. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 09.12.2019 17:05 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 17:08
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Futbol dünyasının unutamadığı buluşma: Messi-Sadık Çiftpınar

Messi ve Sadık Çiftpınar'ın yıllar önce gerçekleştirdiği buluşmanın fotoğrafları yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar sonrası Messi - Sadık Çiftpınar buluşması gündeme taşındı. Tam 6 yıl önce U20 Milli takımı ile beraber Camp Nou'da bulunan Çiftpınar, Lionel Messi ile bir araya gelmişti

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Futbol dünyasının unutamadığı buluşma: Messi-Sadık Çiftpınar

Ortaya yeni çıkan video hakkında taraftarlar da sosyal medyadan birçok farklı yorumda bulundu.

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Futbol dünyasının unutamadığı buluşma: Messi-Sadık Çiftpınar

İkilinin yıllar önceki fotoğrafları sonrası futbol dünyasının yıldızlarının çocukluk fotoğrafları dikkat çekti.

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Futbol dünyasının unutamadığı buluşma: Messi-Sadık Çiftpınar

Caner Erkin

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Futbol dünyasının unutamadığı buluşma: Messi-Sadık Çiftpınar

Valbuena