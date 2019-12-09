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Futbol dünyasının unutamadığı buluşma: Messi-Sadık Çiftpınar
Messi ve Sadık Çiftpınar'ın yıllar önce gerçekleştirdiği buluşmanın fotoğrafları yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar sonrası Messi - Sadık Çiftpınar buluşması gündeme taşındı. Tam 6 yıl önce U20 Milli takımı ile beraber Camp Nou'da bulunan Çiftpınar, Lionel Messi ile bir araya gelmişti. İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 09.12.2019 17:05 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 17:08
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