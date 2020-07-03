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Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi stadyumda Kovid-19 alarmı
Galatasaray'ın Süper Lig'in 30'uncu haftasında Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maç öncesinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Kovid-19 alarmı verildi. Maç öncesi stat çalışanlarına test yapıldı. Stadyumun her yeri dezenfente edildi.
Giriş Tarihi: 03.07.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 18:05
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Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi stadyumda Kovid-19 alarmı
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Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi stadyumda Kovid-19 alarmı
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Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi stadyumda Kovid-19 alarmı
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Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi stadyumda Kovid-19 alarmı
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Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi stadyumda Kovid-19 alarmı