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Haberler Galeri Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi stadyumda Kovid-19 alarmı

Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi stadyumda Kovid-19 alarmı

Galatasaray'ın Süper Lig'in 30'uncu haftasında Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maç öncesinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Kovid-19 alarmı verildi. Maç öncesi stat çalışanlarına test yapıldı. Stadyumun her yeri dezenfente edildi.

Giriş Tarihi: 03.07.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 18:05
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Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi stadyumda Kovid-19 alarmı
Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi stadyumda Kovid-19 alarmı

Galatasaray'ın Süper Lig'in 30'uncu haftasında Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maç öncesinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi stadyumda Kovid-19 alarmı
Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi stadyumda Kovid-19 alarmı

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında; Türk Telekom Stadyumu'nda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

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Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi stadyumda Kovid-19 alarmı
Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi stadyumda Kovid-19 alarmı

Statta, soyunma odaları başta olmak üzere, maç günü kullanılacak olan basın toplantı salonu gibi kapalı alanlar, sporcu girişi, koridorlar, çıkış tüneli ve yedek kulübeleri dezenfekte edildi.

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Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi stadyumda Kovid-19 alarmı
Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi stadyumda Kovid-19 alarmı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sağlık tedbirleri kapsamında yayınladığı yönerge uyarınca, Trabzonspor maçında görev alacak olan tüm personel de koronavirüs testine tabi tutuldu.

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Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi stadyumda Kovid-19 alarmı
Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi stadyumda Kovid-19 alarmı