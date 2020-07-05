Galatasaray-Trabzonspor derbisinde sürpriz ilk 11 tercihi!

Süper Lig'de bu akşam saat 21.00'da nefesler tutulacak. Şampiyonluk yarışında lider Başakşehir'i gölge gibi takip eden Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, ilk 11'ine son şeklini verdi. Galatasaray'da da Fatih Terim, uzak kaldığı şampiyonluk yarışına yeniden bağlanmak istiyor. Terim kritik derbi öncesi sahaya flaş bir ilk 11 sürme kararı aldı.

Giriş Tarihi: 05.07.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 11:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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