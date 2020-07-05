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Galatasaray-Trabzonspor derbisinde sürpriz ilk 11 tercihi!

Süper Lig'de bu akşam saat 21.00'da nefesler tutulacak. Şampiyonluk yarışında lider Başakşehir'i gölge gibi takip eden Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, ilk 11'ine son şeklini verdi. Galatasaray'da da Fatih Terim, uzak kaldığı şampiyonluk yarışına yeniden bağlanmak istiyor. Terim kritik derbi öncesi sahaya flaş bir ilk 11 sürme kararı aldı.

Giriş Tarihi: 05.07.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 11:14
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Galatasaray-Trabzonspor derbisinde sürpriz ilk 11 tercihi!

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kıran kırana geçmesi beklenen karşılaşma öncesi iki teknik adam da taktiklerini belirledi.

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Galatasaray-Trabzonspor derbisinde sürpriz ilk 11 tercihi!

Galatasaray'da sakatlıktan dönen Marcao formasına kavuşacak. Trabzonspor'a da Ekuban ve Nwakaeme'den müjdeli haberler geldi.

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Galatasaray-Trabzonspor derbisinde sürpriz ilk 11 tercihi!

Fırtına'nın en büyük kozu yine Alexander Sörloth olacak. Galatasaray'da ise Falcao'nun yokluğunda ileri uçta görev Emre Akbaba'nın...

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Galatasaray-Trabzonspor derbisinde sürpriz ilk 11 tercihi!

Başakşehir'in Antalya deplasmanından 3 puanla dönmesinin ardından gözler bu karşılaşmaya çevrildi.

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Galatasaray-Trabzonspor derbisinde sürpriz ilk 11 tercihi!

Maç eksiğiyle rakibinin 5 puan gerisine düşen Trabzonspor'un galibiyetten başka düşüncesi yok.