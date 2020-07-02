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Arda Turan'ın yeni durağı neresi olacak? Ahmet Bulut açıkladı

Arda Turan kariyerine hangi takımda devam edecek? Tecrübeli oyuncunun İspanyol devi Barcelona ile sözleşmesi sona ermişti. Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, oyuncunun yeni durağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 02.07.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 14:14
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Arda Turan'ın yeni durağı neresi olacak? Ahmet Bulut açıkladı

2015 yılında 34 milyon euro karşılığında Barcelona'ya 5 yıllık imza atan Arda Turan'ın 2 gün önce İspanyol devi olan sözleşmesi sona ermişti.

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Arda Turan'ın yeni durağı neresi olacak? Ahmet Bulut açıkladı

Şu anda serbest oyuncu konumunda olan 33 yaşındaki futbolcunun hangi kulübe imza atacağı merak ediliyor...

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Arda Turan'ın yeni durağı neresi olacak? Ahmet Bulut açıkladı

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, tecrübeli oyuncunun kariyeri ile ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulundu.

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Arda Turan'ın yeni durağı neresi olacak? Ahmet Bulut açıkladı

Menajer Bulut, "Arda Turan'ın Barcelona ile sözleşmesi sona erdi. Görüştüğünüz kulüpler var mı?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

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Arda Turan'ın yeni durağı neresi olacak? Ahmet Bulut açıkladı

Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz. Yakında transferi netleşir.