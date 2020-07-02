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02 Temmuz 2020, Perşembe
Haberler Galeri Arda Turan'ın yeni durağı neresi olacak? Ahmet Bulut açıkladı
Arda Turan'ın yeni durağı neresi olacak? Ahmet Bulut açıkladı
Arda Turan kariyerine hangi takımda devam edecek? Tecrübeli oyuncunun İspanyol devi Barcelona ile sözleşmesi sona ermişti. Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, oyuncunun yeni durağını açıkladı.
Giriş Tarihi: 02.07.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 14:14