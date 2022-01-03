Beşiktaş'ta devre arası operasyonu başladı! İşte listedeki 3 isim

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri bugün... Devre arasında savunma hattına yerli isimleri katmak isteyen Beşiktaş yönetimi, harekete geçti. Kaan Ayhan'ı A planı, Abdülkerim Bardakçı'yı da B Planı olarak belirleyen yönetim, savunmada yer açabilirse 2 oyuncuyu da almayı hedefliyor. Forvet hattı konusunda ise uzun süredir çalışmalarını yürüten idareciler, Genoa'yla ayrılığın eşiğinde bulunan Caleb Ekuban'ı radarına aldı. İtalyan basınına göre Beşiktaş, tecrübeli golcü için en yakın kulüp olarak öne çıkıyor.