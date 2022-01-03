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Beşiktaş'ta devre arası operasyonu başladı! İşte listedeki 3 isim

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri bugün... Devre arasında savunma hattına yerli isimleri katmak isteyen Beşiktaş yönetimi, harekete geçti. Kaan Ayhan'ı A planı, Abdülkerim Bardakçı'yı da B Planı olarak belirleyen yönetim, savunmada yer açabilirse 2 oyuncuyu da almayı hedefliyor. Forvet hattı konusunda ise uzun süredir çalışmalarını yürüten idareciler, Genoa'yla ayrılığın eşiğinde bulunan Caleb Ekuban'ı radarına aldı. İtalyan basınına göre Beşiktaş, tecrübeli golcü için en yakın kulüp olarak öne çıkıyor.

Giriş Tarihi: 03.01.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 10:38
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Beşiktaş’ta devre arası operasyonu başladı! İşte listedeki 3 isim
Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Bu doğrultuda stoper ve forvet hattını 2 hedef olarak belirleyen yönetim, adımlarını atmaya başladı.
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Beşiktaş’ta devre arası operasyonu başladı! İşte listedeki 3 isim
Stoper hattı için İtalya Serie A ekibi Sassuolo’nun A Milli savunmacısı Kaan Ayhan’ı listesinin başına yazan idareciler, sezon başında transfere izin vermeyen Çizme ekibinin kapısını tekrar çalacak.
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Beşiktaş’ta devre arası operasyonu başladı! İşte listedeki 3 isim
Kara Kartal’ın Kaan Ayhan için bu kez sadece kiralama değil satın alma opsiyonu önerisinde de bulunacağı kaydedildi.
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Beşiktaş’ta devre arası operasyonu başladı! İşte listedeki 3 isim
Beşiktaş Yönetimi’nin, Kaan için 1 milyon Euro kiralama, 3 milyon Euro da satın alma içeren 4 milyon Euro’luk bir paket teklif hazırladığı ve en yakın süreçte Sassuolo’ya bu öneriyi sunacağı belirtildi.
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Beşiktaş’ta devre arası operasyonu başladı! İşte listedeki 3 isim
Sassolo formasıyla bu sezon sadece 10 karşılaşmada görev yapan Kaan Ayhan da ayrılığa sıcak bakıyor. Kulübünün ayrılığına sıcak bakmamasına rağmen babası aracılığıyla net mesajlar veren Kaan, sezonun ikinci yarısında daha fazla süre bulacağı Kara Kartal’a gitmeye olumlu bakıyor.