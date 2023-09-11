Fenerbahçe'de kriz! O yıldızların sözleşmeleri feshedilecek

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendirirken ayrılacak isimlerle ilgili çalışmalar da sürüyor. İsmail Kartal'ın göndereceği isimler netleşmesine rağmen bu oyuncuların takımdan ayrılmak istememesi kriz yarattı. Sarı-lacivertlilerin bazı yıldızlarla sözleşme feshi yapabileceği iddia edildi. İşte detaylar...