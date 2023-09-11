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Fenerbahçe'de kriz! O yıldızların sözleşmeleri feshedilecek

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendirirken ayrılacak isimlerle ilgili çalışmalar da sürüyor. İsmail Kartal'ın göndereceği isimler netleşmesine rağmen bu oyuncuların takımdan ayrılmak istememesi kriz yarattı. Sarı-lacivertlilerin bazı yıldızlarla sözleşme feshi yapabileceği iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.09.2023 11:22
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Fenerbahçe’de kriz! O yıldızların sözleşmeleri feshedilecek

Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de operasyonlar tüm hızıyla sürüyor.

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Fenerbahçe’de kriz! O yıldızların sözleşmeleri feshedilecek

Sarı-lacivertliler, kadrosuna önemli isimleri katarken takımdan göndermek istediği isimleri de belirledi.

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Fenerbahçe’de kriz! O yıldızların sözleşmeleri feshedilecek

Fenerbahçe yönetimi Luan Peres, Samet Akaydin, Nazım Sangare ve Burak Kapacak'ı kiralık ya da bonservisleriyle göndermek istiyor.

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Fenerbahçe’de kriz! O yıldızların sözleşmeleri feshedilecek

Ancak dört futbolcunun da takımdan ayrılmak istememesi yönetimin elini kolunu bağlamış durumda. En son tercih ise sözleşme feshi olacak.

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Fenerbahçe’de kriz! O yıldızların sözleşmeleri feshedilecek

29 yaşındaki Luan Peres, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maça çıktı.