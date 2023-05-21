Erden Timur Galatasaray taraftarını coşturacak! Dünya yıldızı transfer aşamasında…

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda büyük avantajı elinde bulunduran Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Gelecek hafta Ankaragücü deplasmanında kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi kadrosu için çalışmalara şimdiden başladı. Galatasaray'da Erden Timur, takıma bir dünya yıldızını daha getirmeyi planlıyor...