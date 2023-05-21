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Haberler Galeri Erden Timur Galatasaray taraftarını coşturacak! Dünya yıldızı transfer aşamasında…

Erden Timur Galatasaray taraftarını coşturacak! Dünya yıldızı transfer aşamasında…

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda büyük avantajı elinde bulunduran Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Gelecek hafta Ankaragücü deplasmanında kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi kadrosu için çalışmalara şimdiden başladı. Galatasaray'da Erden Timur, takıma bir dünya yıldızını daha getirmeyi planlıyor...

Giriş Tarihi: 21.05.2023 20:02 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 20:42
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Erden Timur Galatasaray taraftarını coşturacak! Dünya yıldızı transfer aşamasında…

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenerek, şampiyonluk kapısını sonuna kadar araladı.

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Erden Timur Galatasaray taraftarını coşturacak! Dünya yıldızı transfer aşamasında…

Süper Lig'de son üç maçını kazanan Galatasaray puanını 79'a çıkarırken, Demir Grup Sivasspor ise 37 puanda kaldı.

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Erden Timur Galatasaray taraftarını coşturacak! Dünya yıldızı transfer aşamasında…

Sarı-kırmızılı takım, ligin 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrıldığı takdirde diğer karşılaşmaların sonuçlarına bakılmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

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Erden Timur Galatasaray taraftarını coşturacak! Dünya yıldızı transfer aşamasında…

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü deplasmanında puan kaybı yaşaması halinde bile ikinci sıradaki rakibi Fenerbahçe'nin Fraport TAV Antalyaspor karşısında alacağı sonuç, sarı-kırmızılı ekibi şampiyonluğa taşıyabilir.

Şampiyonluk için emin adımlarla yoluna devam eden Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi kadrosu için çalışıyor.

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Erden Timur Galatasaray taraftarını coşturacak! Dünya yıldızı transfer aşamasında…

Erden Timur önderliğinde transfer çalışmalarını yürüten Aslan, şampiyonluk hediyesi olarak bir dünya yıldızını getirmeyi planlıyor.