17 Temmuz 2021, Cumartesi
ANA SAYFA
Vitor Pereira'nın transfer raporu ortaya çıktı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Sarı lacivertli takımın yeni teknik direkötür Vitor Pereira'nın transfer raporu ortaya çıktı. Geçen sene kurulan takımın iskeletinin sağlam olduğunu düşünen teknik heyet ve yönetim, transfer için aceleci davranmayacak. Kanarya yaz transfer dönemini 1-2 takviye ile bitirmeyi düşünüyor.
Giriş Tarihi: 17.07.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 10:45
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7