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Vitor Pereira'nın transfer raporu ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Sarı lacivertli takımın yeni teknik direkötür Vitor Pereira'nın transfer raporu ortaya çıktı. Geçen sene kurulan takımın iskeletinin sağlam olduğunu düşünen teknik heyet ve yönetim, transfer için aceleci davranmayacak. Kanarya yaz transfer dönemini 1-2 takviye ile bitirmeyi düşünüyor.

Giriş Tarihi: 17.07.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 10:45
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Vitor Pereira'nın transfer raporu ortaya çıktı
Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ederken eli güçlü olduğu için fazla aceleci davranmıyor.
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Vitor Pereira'nın transfer raporu ortaya çıktı

Sarı-lacivertliler geçen sezon yapılan çok sayıda transfer sayesinde bu sene daha rahat. Dönemin sportif direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan transfer planı kısa vadeli değildi.

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Vitor Pereira'nın transfer raporu ortaya çıktı

Hem yaz ayı hem de devre arası kadroda katılan 20'ye yakın transfer ile bu sezon hatta sonraki sezonun da iskelet kadrosunun oluşturulması amaçlandı.

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Vitor Pereira'nın transfer raporu ortaya çıktı

Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi de bonservisi elinde olan Caulker ve Serdar Dursun transferi ile kadrosunu daha da güçlendirdi.

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Vitor Pereira'nın transfer raporu ortaya çıktı
Özellikle Serdar'ın transferi birinci golcü için yönetimin elini rahatlattı, zaman kazandırdı. Yönetim kanat, sağ bek ve golcü transferi yapmayı planlıyor. Bunların içinde en önemlisi golcü transferi.