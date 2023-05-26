Galatasaray pastanın çileğini buldu! Cimbom kesenin ağzını açtı...

Spor Toto Süper Lig'de sezona yeni yönetim ve teknik ekiple başlayan Galatasaray, önümüzdeki hafta MKE Ankaragücü'nü mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Yeni sezon kadro planlamasına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı ekip, Alman devi Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusunu renklerine katmak için görüşmelere başladı.