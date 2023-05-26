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Galatasaray pastanın çileğini buldu! Cimbom kesenin ağzını açtı...

Spor Toto Süper Lig'de sezona yeni yönetim ve teknik ekiple başlayan Galatasaray, önümüzdeki hafta MKE Ankaragücü'nü mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Yeni sezon kadro planlamasına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı ekip, Alman devi Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusunu renklerine katmak için görüşmelere başladı.

Giriş Tarihi: 26.05.2023 18:53 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 19:13
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Galatasaray pastanın çileğini buldu! Cimbom kesenin ağzını açtı...

Süper Lig'in 35. haftasında ligin zorlu takımlarından Sivasspor'u konuk eden Galatasaray, Mauro Icardi'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray pastanın çileğini buldu! Cimbom kesenin ağzını açtı...

Bu skorla beraber puanını 79'a yükselten sarı-kırmızılı takım ligi mutlu son ile bitirmeye daha da yaklaştı.

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Galatasaray pastanın çileğini buldu! Cimbom kesenin ağzını açtı...

35. haftada Tolunay Kafkas yönetimindeki MKE Ankaragücü'ne konuk olacak olan Cimbom, 3 puanı hanesine yazdırırsa bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

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Galatasaray pastanın çileğini buldu! Cimbom kesenin ağzını açtı...

Eğer Okan Buruk'un öğrencileri Ankara'da beraberlik ya da mağlubiyet alırsa 2022/2023 sezonunun şampiyonunu Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi belirleyecek.

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Galatasaray pastanın çileğini buldu! Cimbom kesenin ağzını açtı...

ASLAN'A ZANIOLO ŞOKU

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun 2 maçlık cezasını onadı ve böylelike genç yıldız Ankaragücü deplasmanında forma giyemeyecek.