26 Mayıs 2023, Cuma
Premier Lig’de bahis şoku! Brentford'un yıldızı Ivan Toney’e men cezası! Bahis oynadığı maçlar...
Premier Lig'de Brentford takımında forma giyen İngiliz forvet Ivan Toney, geçtiğimiz günlerde bahis oynadığı tespit edilmiş ve 8 ay futboldan men cezası yemişti. Bugün ise Toney'nin oynadığı bahislerle ilgili şok gerçek ortaya çıkarıldı. Toney'nin kendisinin de mücadele ettiği maçlara bahis oynuyor…
Giriş Tarihi: 26.05.2023 18:19 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 18:27
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