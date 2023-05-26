Premier Lig’de bahis şoku! Brentford’un yıldızı Ivan Toney’e men cezası! Bahis oynadığı maçlar...

BRENTFORD'DAN TONEY AÇIKLAMASI GELDİ

Brentford'ın resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Brentford FC, Ivan Toney'nin Kural E8'i ihlal ettiğini kabul ettikten sonra, oyuncuya futbol ve futbolla ilgili faaliyetlerden sekiz ay men cezası veren bağımsız bir Düzenleme Komisyonu'nun yazılı gerekçelerini aldı ve kabul etti.