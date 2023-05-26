26 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Premier Lig’de bahis şoku! Brentford'un yıldızı Ivan Toney’e men cezası! Bahis oynadığı maçlar...

Premier Lig’de bahis şoku! Brentford'un yıldızı Ivan Toney’e men cezası! Bahis oynadığı maçlar...

Premier Lig'de Brentford takımında forma giyen İngiliz forvet Ivan Toney, geçtiğimiz günlerde bahis oynadığı tespit edilmiş ve 8 ay futboldan men cezası yemişti. Bugün ise Toney'nin oynadığı bahislerle ilgili şok gerçek ortaya çıkarıldı. Toney'nin kendisinin de mücadele ettiği maçlara bahis oynuyor…

Giriş Tarihi: 26.05.2023 18:19 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 18:27
  • 1
  • 9
Premier Lig’de bahis şoku! Brentford’un yıldızı Ivan Toney’e men cezası! Bahis oynadığı maçlar...

İngiltere'de Ivan Toney gündem olmaya devam ediyor. İngiliz golcü oyuncu, şubat 2017 ile ocak 2021 arasında 232 kez İngiltere Futbol Federasyonu Talimatı'nda Kural E8'i ihlal etmekten suçlu bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Premier Lig’de bahis şoku! Brentford’un yıldızı Ivan Toney’e men cezası! Bahis oynadığı maçlar...

BRENTFORD'DAN TONEY AÇIKLAMASI GELDİ

Brentford'ın resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Brentford FC, Ivan Toney'nin Kural E8'i ihlal ettiğini kabul ettikten sonra, oyuncuya futbol ve futbolla ilgili faaliyetlerden sekiz ay men cezası veren bağımsız bir Düzenleme Komisyonu'nun yazılı gerekçelerini aldı ve kabul etti.

  • 3
  • 9
Premier Lig’de bahis şoku! Brentford’un yıldızı Ivan Toney’e men cezası! Bahis oynadığı maçlar...

8 AY BOYUNCA FUTBOLDAN MEN EDİLDİ

Bu sezon Brentford'da attığı gollerle dikkat çeken Toney'nin geçmiş yıllarda oynadığı maçlara yönelik bahis oynadığı ortaya çıktı. Toney, bahis oynadığı gerekçesiyle toplamda 8 ay boyunca futboldan men cezası aldı ve Ocak 2024'e kadar sahalara çıkamayacak.

  • 4
  • 9
Premier Lig’de bahis şoku! Brentford’un yıldızı Ivan Toney’e men cezası! Bahis oynadığı maçlar...

"HİÇBİR MAÇIN SONUCUNU ETKİLEDİĞİ KANITI YOK" DENİLDİ

Brentford'un açıklamasında Toney'nin davasıyla ilgili tüm belgeler ortaya konuldu ve 27 yaşındaki oyuncunun bir maçın sonucunu etkilemeye karıştığını gösteren hiçbir kanıt yok.

  • 5
  • 9
Premier Lig’de bahis şoku! Brentford’un yıldızı Ivan Toney’e men cezası! Bahis oynadığı maçlar...

"SÖZ KONUSU MAÇLARDA KADRODA YOKTU"

Belgelerde şunlar yazılı: "Mevcut dava şike davası değildir. Öyle olsaydı, suçlamalar farklı hükümler altında takip edilirdi. Bay Toney'nin kendi takımının kazanmasına karşı bahis oynadığına ya da takımının kaybetmesini etkilediğine dair hiçbir kanıt yok. Söz konusu maçlarda kadroda değildi veya oynamaya uygun değildi.