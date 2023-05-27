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Borussia Dortmund kabusu yaşadı! Bayern Münih şampiyon oldu

Almanya Bundesliga'nın son haftasında ikinci sıradaki Bayern Münih'in, 2 puan önündeki Borussia Dortmund, Mainz 05'le karşı karşıya geldi. Sarı-siyahlılar şampiyonluk için sahaya çıktığı maçta beklemediği bir senaryoyla karşılaşarak büyük şok yaşadı. Taraftarı önünde şampiyonluğu dramatik bir sonla kaybeden Borussia Dortmund'un son umutları da, Köln – Bayern Münih maçındaki gelen golle birlikte yıkıldı. Bu durumun ardından Almanya Bundesliga'nın bu sezonki şampiyonu Bayern Münih oldu.

Giriş Tarihi: 27.05.2023 18:58 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 19:00
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Borussia Dortmund kabusu yaşadı! Bayern Münih şampiyon oldu

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın son haftasında Mainz 05'i konuk etti. Bayern Münih'in 2 puan önünde son haftaya giren Borussia Dortmund, rakibi karşısında şoku yaşadı.

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Borussia Dortmund kabusu yaşadı! Bayern Münih şampiyon oldu

Borussia Dortmund'un yıldızı Sebastian Haller heyecan dolu karşılaşmada adeta yıkıldı.

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Borussia Dortmund kabusu yaşadı! Bayern Münih şampiyon oldu

Müsabadaki VAR kararları da dikkat çekti. Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund'un şampiyonluk hayalleri, Bayern Münih'in 89'uncu dakikada attığı golle sona erdi.

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Borussia Dortmund kabusu yaşadı! Bayern Münih şampiyon oldu

PERDEYİ OLSEN AÇTI

Heyecan dolu maçın 15'inci dakikasında Mainz 05'in kazandığı köşe vuruşunda topun başına Edimilson Fernandes geçti. Edimilson Fernandes'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Andreas Olsen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Olsen'in golüyle konuk takım rakibi karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

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Borussia Dortmund kabusu yaşadı! Bayern Münih şampiyon oldu

Mainz 05'te fileleri havalandıran Andreas Olsen bu sezon Bundesliga'da ilk kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.