Borussia Dortmund kabusu yaşadı! Bayern Münih şampiyon oldu

Almanya Bundesliga'nın son haftasında ikinci sıradaki Bayern Münih'in, 2 puan önündeki Borussia Dortmund, Mainz 05'le karşı karşıya geldi. Sarı-siyahlılar şampiyonluk için sahaya çıktığı maçta beklemediği bir senaryoyla karşılaşarak büyük şok yaşadı. Taraftarı önünde şampiyonluğu dramatik bir sonla kaybeden Borussia Dortmund'un son umutları da, Köln – Bayern Münih maçındaki gelen golle birlikte yıkıldı. Bu durumun ardından Almanya Bundesliga'nın bu sezonki şampiyonu Bayern Münih oldu.