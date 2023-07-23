HaberlerGaleriBeşiktaş'ın futbolcusu Emrecan Uzunhan'a trafikte saldırdılar! Olayın görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş'ın futbolcusu Emrecan Uzunhan'a trafikte saldırdılar! Olayın görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş'ın 22 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan yaptığı kaza sonrası trafikte saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan genç oyuncu hastaneye giderken, Uzunhan'ın 6 ay sahalarda uzak kalabileceği öğrenildi. Futbolcunun darbedildiği anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 23.07.2023 11:33Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 11:46