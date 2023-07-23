Beşiktaş’ın futbolcusu Emrecan Uzunhan’a trafikte saldırdılar! Olayın görüntüleri ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kazayı gören Yunus Adıgüzel, "Bugün burada iki farklı kaza oldu. Birisi saat 16.00 sıralarında oldu, diğeri ise bir saat sonra oldu. İlk kaza maddi hasarlıydı, kısa sürede buradan ayrıldılar" dedi.