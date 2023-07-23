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Haberler Galeri Beşiktaş'ın futbolcusu Emrecan Uzunhan'a trafikte saldırdılar! Olayın görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'ın futbolcusu Emrecan Uzunhan'a trafikte saldırdılar! Olayın görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan yaptığı kaza sonrası trafikte saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan genç oyuncu hastaneye giderken, Uzunhan'ın 6 ay sahalarda uzak kalabileceği öğrenildi. Futbolcunun darbedildiği anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 23.07.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 11:46
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Beşiktaş’ın futbolcusu Emrecan Uzunhan’a trafikte saldırdılar! Olayın görüntüleri ortaya çıktı

Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeki Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, saat 16.00 sıralarında hasarlı kazaya karıştı.

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Beşiktaş’ın futbolcusu Emrecan Uzunhan’a trafikte saldırdılar! Olayın görüntüleri ortaya çıktı

Kazanın ardından yakın noktada bulunan akaryakıt istasyonuna geçen taraflar burada rapor tutulurken kavga etti.

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Beşiktaş’ın futbolcusu Emrecan Uzunhan’a trafikte saldırdılar! Olayın görüntüleri ortaya çıktı

GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada sürücülerden F.B., futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırdı. Emrecan Uzunhan kavga sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerinden uzaklaşan F.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. F.B.'nin, "darp, hakaret, kasten yaralama" suçlarından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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Beşiktaş’ın futbolcusu Emrecan Uzunhan’a trafikte saldırdılar! Olayın görüntüleri ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kazayı gören Yunus Adıgüzel, "Bugün burada iki farklı kaza oldu. Birisi saat 16.00 sıralarında oldu, diğeri ise bir saat sonra oldu. İlk kaza maddi hasarlıydı, kısa sürede buradan ayrıldılar" dedi.

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Beşiktaş’ın futbolcusu Emrecan Uzunhan’a trafikte saldırdılar! Olayın görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan Emrecan Uzunhan'ın darbedildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin akaryakıt istasyonundaki futbolcuya, koşarak yumrukla saldırdığı görülüyor.