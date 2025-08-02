Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? GS-Lazio maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray, 2025-2026 sezonu öncesi son provasına çıkıyor. Son hazırlık maçına çıkacak olan Galatasaray, İtalya Serie A temsilcisi Lazio'yu İstanbul'da konuk ediyor. RAMS Park'ta Lazio ile kozlarını paylaşacak olan sarı-kırmızılılar, taraftarın büyük merakla beklediği Sane ve Osimhen için imza töreni düzenleyecek. Peki bu dev mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?