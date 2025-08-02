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Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? GS-Lazio maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray, 2025-2026 sezonu öncesi son provasına çıkıyor. Son hazırlık maçına çıkacak olan Galatasaray, İtalya Serie A temsilcisi Lazio'yu İstanbul'da konuk ediyor. RAMS Park'ta Lazio ile kozlarını paylaşacak olan sarı-kırmızılılar, taraftarın büyük merakla beklediği Sane ve Osimhen için imza töreni düzenleyecek. Peki bu dev mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.08.2025 17:57 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 17:57
Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? GS-Lazio maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Yeni sezon hazırlıklarını büyük bir tempoyla sürdüren Galatasaray, sahasında İtalya'nın köklü ekiplerinden Lazio'yu ağırlayarak hazırlık sürecini tamamlayacak. Sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimler Leroy Sane ve Victor Osimhen için maç öncesinde imza töreni gerçekleştirilecek. Taraftarların heyecanla beklediği bu kritik karşılaşmanın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça dair merak edilen detaylar…

Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? GS-Lazio maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray-Lazio Maçı Maç Ne Zaman?

Galatasaray-Lazio maçı, 2 Ağustos 2025 Cumartesi akşamı saat 21.00'de başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak olan bu mücadele, tv100 ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? GS-Lazio maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Sane ve Osimhen Taraftarla Buluşuyor

Galatasaray, yaz transfer döneminin flaş hamleleriyle gündemde. Alman yıldız Leroy Sane ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen, bu sezon bonservisi alınan Victor Osimhen için Lazio maçı öncesi özel bir imza töreni düzenlenecek.

Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? GS-Lazio maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray'ın Hazırlık Maçlarında Yüzü Güldü

Sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen Galatasaray, şu ana kadar oynadığı 4 hazırlık maçında da galibiyet elde etti:

🔸 Galatasaray 5-2 Ümraniyespor

🔸 Galatasaray 2-1 Admira Wacker (Avusturya kampı)

🔸 Galatasaray 3-1 Cagliari

🔸 Galatasaray 3-1 Strasbourg